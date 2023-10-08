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小犬︳港鐵九龍塘站數十名乘客滯留　部份人席地而坐 (23:20)

颱風「小犬」逼港掛9號風球，港鐵露天段停駛。東鐵綫目前只有紅磡往來金鐘路線，在九龍塘站有數十名乘客滯留，部份人席地而坐。有原定到內地公幹的台灣人今日下午在機場下機，受風暴停駛目前滯留在九龍塘站；有殘疾人士未料會掛9號風球，目前未能返回宿舍。

本報記者在九龍塘站觀察所見，滯留乘客主要為外傭，亦有部份為港人及遊客，部分人席地而坐，聊天及使用手機。記者嘗試向職員領取食水及乾糧，獲發一枝430毫升蒸餾水及一包22.5克梳打餅。

來自台灣的莊先生及謝先生在九龍塘閘內位置席地而座，莊先生說他們今日下午5時30分從台灣到達香港機場，原定坐巴士A43到口岸後過關到內地工作，但因應風暴巴士停駛而改乘港鐵，但到九龍塘站後發現鐵路也停駛，「外面非常大雨，出租車也沒了」，目前最壞打算是在站內過夜，「我們還是待在這裏到天亮再說吧」。

莊先生說，港鐵職員教他們坐地鐵到尖沙咀站，然後走到柯士甸站後乘搭高鐵回內地，但考慮到沒有雨傘、的士欠缺及路面情況惡劣，「所以這個方案是不可行的」。

港人黃先生及盧先生原來出發到沙田醫院的殘疾院舍，目前滯留在九龍塘站。盧先生說，他原本在旺角與其他路人夾錢坐的士到沙田，但因為院舍職員着他會合黃生先而未有上車。

黃先生指沒有留意到9號風球預告，「聽到係（正式懸掛）9號風球已經即刻走」，又指「如果知道會掛（9號風球）就唔會出街（到旺角）」。他引述港鐵職員指九龍塘站凌晨1時便會關門，「阿Sir（宿舍職員）叫我努力啲諗方法解決」，但呼叫的士多次亦不成功，最壞打算在外面等到天光。

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