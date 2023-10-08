陳茂波：料今年赤字較預期大　本港中長期財政仍穩建 (10:39)

樓市方面，陳茂波說，樓市股市都有周期，上落受多種因素影響，市場因素佔比很大，而過去數月樓市交投量比去年平均為高。至於政府會否對樓市「減辣」，陳茂波表示，會參考市場情況及政策制定時的環境，強調會務實處理。

他又指出，本港經濟表現會受外圍因素影響，高息環境、地緣政治等都令經濟有些壓力。不過他亦稱，自通關以來，訪港旅客數目恢復至疫前7至8成，消費零售則恢復至約疫前9成，本港未來會繼續舉行大型活動，估計市面會繼續暢旺，期望各界同心協力，提升服務水平及推動經濟發展，相信旅客有好的體驗，有助建立香港口碑，自然可繼續吸引更多人來港。

陳茂波又回顧早前出訪歐洲的行程，認為當地商界對來港發展有很大興趣，有部分亦有意到內地及大灣區發展，有些企業則希望以香港作跳板拓展亞洲市場。他說，過往一段時間西方媒體對香港的偏頗報道，令外國人對港有誤會，認為親身訪問有助解說。

相信引進辦好消息陸續有來

另外，引進重點企業辦公室至今吸引30間企業在港落戶或擴充業務，陳茂波說，「萬事起頭難」，引進辦至今接觸約200間企業，部分討論比較成熟，相信好消息陸續有來，又認為當其他企業見到同行來港發展效果不錯，亦不會「執輸」。

他又在網誌中表示，在首批引進的重點企業之中，部分屬生物醫藥及健康科技，當中有龍頭企業、規模較小但擁有前沿核心技術的企業，未來數年將在港合共投資超過300億元，創造約10,000個就業機會，當中大部分為科研和管理層職位。他又說，投資推廣署於今年首9個月已合共協助300間企業落戶香港，當中有超過76間來自歐洲，比去年同期增加7%。