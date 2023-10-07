男拔中六生失蹤　警馬鞍山郊野公園搜索 (19:20)

警方在Facebook表示，根據最新調查所得，曾憲哲最後被發現於本月4日下午約2時30分，行經小瀝源行善里前往馬鞍山郊野公園方向，其後行蹤不明。警方連日派出機動部隊及水警，並聯同消防處進行大規模搜救行動。現時搜救範圍鎖定於馬鞍山郊野公園附近一帶。有身穿綠色制服的警員今早（7日）到大水坑梅子林一帶搜索，下午擴大搜索範圍至花心坑。現場所見，機動部隊警員記錄停泊在花心坑一帶的車輛車牌，希望透過車Cam片段掌握更多資料。港島總區無人機隊亦派員協助搜索。消防則派出攀山拯救專對到場協助。

今早有數名拔萃男書院舊生及香港守望者服務團義工在花心坑一帶協助搜索。香港守望者服務團Facebook表示，隊員昨晚（6日）在沙田道風山、石門附近通宵營業的快餐店、便利店、附近碼頭以及急症室搜索事主蹤影，又出動搜索犬，沿著沙田城門河搜索。該團體表示雖然3號强風信號生效，全體隊員會繼續保持候命，部分隊員協助搜索事主。