15人涉理大外「圍魏救趙」暴動　10人囚46至49個月　另5名未滿21歲被告判入教導所 (15:07)

15名被告依次為案發時14歲的女生、李樂庸、鄧燁明、李文彬、林紫晴、孔君濠、桂雋豪、黎俊文、劉達森、李德輝、魏健、譚樂軒、譚文駿、譚伯全及田浩輝。李文彬認罪；首5人現時未滿21歲。

暫委法官劉綺雲判刑指，涉案地點商住大廈林立，示威者期間曾使用汽油彈等不同物資，從事後地上遺留頭盔、磚塊等、公設施被破壞，可推論暴動的規模，示威者有備而來，屬有組織和計劃。案中雖無證據顯示各人有直接作暴力行為，但無論他們哪一刻加入，都是藉蓄意留守壯大聲勢，適合以監禁54個月為量刑起點。

法官判處首5名被告入教導所，指教導所最長羈留3年，有指明規定和後續監管。其餘10人沒有指明裝備，他們有良好品格，候審時積極生活，以及在審訊中同意大部分控方案情，均可獲酌情減刑。此外，各別人案發時未滿21歲，現時已失去其他判刑選項，亦獲減刑，連同管有雷射筆的譚樂軒，各人判囚46至49個月。

東九龍刑事總區公眾活動調查隊高級督察潘崇禮表示，本案是第12宗審結的案件，截至現時為止，有165人被定罪，當中147人判囚29至64個月，11人入教導所，餘下7人正候判。