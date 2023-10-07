孔繁毅指新冠致流感延後爆發　兩者輪流出現隔半年高峰　籲長者兒童等接種疫苗 (12:32)

孔亦說，明年2至4月會出現另一輪冬季流感高峰期，届時將是甲型H1流感病毒較流行，亦會有部分維多利亞型的乙型流感個案；至於山形流感病毒是否絕跡，則需時觀察。他又表示，維多利亞的乙型流感個案不太常見，亦有相當的威力，對於本港社區「較新」，存在稱抗原漂移的情况，此前未感染過的兒童等群體或出現較嚴重的症狀。

新冠病毒方面，孫指本月新冠個案增加，有上升跡象，但未至於高峰，瑪麗醫院近期有4、5宗嚴重個案，即使打齊三針及感染過，也會再感染及出現肺炎等嚴重情況。他補充，由於大部分人都曾接種至少3針疫苗，或曾受感染，整體混合免疫或抗體水平充足，市民毋須過分擔憂。

孔繁毅稱，新款疫苗可望下月面世，可留待下月接種，提及外國近日有臨牀測試研究發現，新一代新冠一價疫苗的安全性及成效良好。他表示，留意到長者的抗體下跌速度較快，建議每年至少打一針加強劑；至於其他一般人士，整體抗體已足夠，不需要再接種。

另外，孔表示從未接種肺炎鏈球菌疫苗的人士，可考慮直接打一針15價疫苗，一年後再補打一針23價多醣疫苗，或直接只打一針20價疫苗。 他續稱，目前本港僅約30至40%長者，曾接種肺炎鏈球菌疫苗，指感染入侵性肺炎鏈球菌，有機會引發嚴重併發症，包括白血病、腦膜炎，甚至死亡，呼籲長者盡快打針。