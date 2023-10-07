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孔繁毅指新冠致流感延後爆發　兩者輪流出現隔半年高峰　籲長者兒童等接種疫苗 (12:32)

本港夏季流感未完，港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今（7日）在商台節目《政經星期六》指，新冠疫情的爆發打亂流感季節，夏季及冬季流感爆發時間皆出現延後，目前本港正處於夏季流感尾段，冬季流感將於明年2至4月出現，日後流感及新冠將輪流出現，每次高峰相隔半年，並建議長者、長期病患、兒童等盡快接種流感疫苗，為明年2月爆發的冬季流感做好準備。

孔亦說，明年2至4月會出現另一輪冬季流感高峰期，届時將是甲型H1流感病毒較流行，亦會有部分維多利亞型的乙型流感個案；至於山形流感病毒是否絕跡，則需時觀察。他又表示，維多利亞的乙型流感個案不太常見，亦有相當的威力，對於本港社區「較新」，存在稱抗原漂移的情况，此前未感染過的兒童等群體或出現較嚴重的症狀。 

新冠病毒方面，孫指本月新冠個案增加，有上升跡象，但未至於高峰，瑪麗醫院近期有4、5宗嚴重個案，即使打齊三針及感染過，也會再感染及出現肺炎等嚴重情況。他補充，由於大部分人都曾接種至少3針疫苗，或曾受感染，整體混合免疫或抗體水平充足，市民毋須過分擔憂。

孔繁毅稱，新款疫苗可望下月面世，可留待下月接種，提及外國近日有臨牀測試研究發現，新一代新冠一價疫苗的安全性及成效良好。他表示，留意到長者的抗體下跌速度較快，建議每年至少打一針加強劑；至於其他一般人士，整體抗體已足夠，不需要再接種。

另外，孔表示從未接種肺炎鏈球菌疫苗的人士，可考慮直接打一針15價疫苗，一年後再補打一針23價多醣疫苗，或直接只打一針20價疫苗。 他續稱，目前本港僅約30至40%長者，曾接種肺炎鏈球菌疫苗，指感染入侵性肺炎鏈球菌，有機會引發嚴重併發症，包括白血病、腦膜炎，甚至死亡，呼籲長者盡快打針。

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