明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

WhatsApp帳號遭盜用　警首8月接獲306宗網上戶口盜用案件 (18:16)

即時通訊軟件WhatsApp部分帳戶近期疑遭騎劫及盜用，警方今（6日）表示，今年首8個月接獲306宗涉及「網上戶口盜用」案件，損失金額約1790萬元。警方建議用戶啟用通訊軟件的雙重認證功能，登出所有不明的已連結裝置；一旦收到親友透過通訊軟件或其他平台，要求購買點數卡或滙款，應先致電對方確認其身分等。

私隱專員公署昨（5日）公布，過去一個月接獲5間社福機構及學校通報資料外泄事故，其用作與受助人、學生或家長通訊的WhatsApp帳戶被騎劫，遭假冒向聯絡人發信息騙財，涉近900人資料。電腦保安事故協調中心同日稱，有黑客於搜尋引擎買廣告，令偽冒登入網頁「置頂」，誘導用戶進入釣魚網頁掃描二維碼，黑客便可存取帳戶並冒名欺詐親友。

本報昨向WhatsApp查詢，包括有否採取行動防止黑客騎劫和盜用帳戶活動，WhatsApp今回覆指，該軟件採用端對端加密（即end-to-end encrypted），對話紀錄儲存在用戶的裝置上，第三者無法以其他裝置連接他人帳號，並存取其過往的對話紀錄。WhatsApp促請用戶切勿分享驗證碼，啟用雙重認證功能以防止帳戶被盜用；並建議用戶直接在應用程式中舉報可疑活動。

相關字詞﹕個人資料私隱專員公署 WhatsApp騙案 警方 編輯推介

上 / 下一篇新聞