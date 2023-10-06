WhatsApp帳號遭盜用　警首8月接獲306宗網上戶口盜用案件 (18:16)

私隱專員公署昨（5日）公布，過去一個月接獲5間社福機構及學校通報資料外泄事故，其用作與受助人、學生或家長通訊的WhatsApp帳戶被騎劫，遭假冒向聯絡人發信息騙財，涉近900人資料。電腦保安事故協調中心同日稱，有黑客於搜尋引擎買廣告，令偽冒登入網頁「置頂」，誘導用戶進入釣魚網頁掃描二維碼，黑客便可存取帳戶並冒名欺詐親友。

本報昨向WhatsApp查詢，包括有否採取行動防止黑客騎劫和盜用帳戶活動，WhatsApp今回覆指，該軟件採用端對端加密（即end-to-end encrypted），對話紀錄儲存在用戶的裝置上，第三者無法以其他裝置連接他人帳號，並存取其過往的對話紀錄。WhatsApp促請用戶切勿分享驗證碼，啟用雙重認證功能以防止帳戶被盜用；並建議用戶直接在應用程式中舉報可疑活動。