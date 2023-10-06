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男子認就讀中六時與中一女生非法性交　官稱判監似乎無可避免 (18:09)

一名中六男生和同校的中一師妹交往時，一度表示「要你個處」，雙方五度發生性行為，過程中沒有使用避孕套。兩人分手後，師妹情緒低落之下割腕自殘，因而揭發事件。男生今（6日）於高等法院承認5項「與年齡在16歲以下的女童非法性交罪」，須還押至11月10日判刑，以待索取背景報告和心理報告。特委法官黃佩琪表示，即時判監似乎無可避免。

辯方求情指，被告張展廷（現23歲）中學畢業後就讀商業文憑課程，現為一間公司的市場總監，負責產品策劃工作。辯方表示，被告和事主X是真心交往的小情侶，僅在好奇心和感情驅使下發生性行為，年輕人情到濃時可能難以自處，「現今社會都好開放」。由於本案不涉及性交易和剝削的元素，辯方冀法庭考慮被告的前途，判處非監禁式刑罰。

案發於2019年1月至9月，案情指事主X當時12至13歲，和被告就讀同一間中學。X於2020年9月開學日，向學校社工坦承戀愛經歷，後來X接受錄影會面，說出和被告五度性交的經過。最早一次是2019年1月，X稱自己不情願在被告寓所性交，其後被告一直說服X，表示「今晚一定要你個處」。X的立場不夠堅定，最終被告將陰莖插入X的陰道。

根據案情，2019年7月至11月之間，被告和X分別在寓所和屋邨後樓梯間，四次發生性行為。被告在警誡下承認和X進行性行為，兩人交往約10個月後分手。此外，被告另涉和X肛交，被控3項「未經同意下作出的肛交」罪。控方今申請將3罪留在法庭存檔，獲法官批准。

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