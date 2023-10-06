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涉馬家健冤案大狀被控串謀妨礙司法公正　事主認早知卸責予律師有利推翻答辯 (18:07)

因企圖販毒被判罪成囚23年的青年馬家健，於服刑5年後上訴得直獲撤罪，律師行「師爺」陳強利涉游說馬認罪，與女大律師張曉惠同被控一項串謀妨礙司法公正罪。張否認控罪，今（6日）續於區院受審。馬家健在辯方盤問下承認，早於推翻認罪答辯前，他已知道要將責任「推落律師團隊度」，如此便可作為他推翻答辯的基礎。

馬家健今續出庭作供，辯方資深大律師陳政龍指出案情，指馬於2017年1月27日的首次會面前已知道洪智謙胞弟會已替他安排律師，馬已同意認罪換取洪釋放，到該天會面，馬將意向告知被告，當時被告問他知不知悉包裹內藏有毒品，馬表示知道，被告並有解釋估計的刑期。馬否認說法。辯方續問，洪弟有否曾表示，若馬認罪會付錢馬父，馬稱記得對方曾提及會幫忙照顧父親，但前提不是他認罪。

馬昨日在庭上指，洪弟探望他時，曾向他指「呢單案發生咩事？點解會演變到咁嘅情況？」辯方今指出，此番話是洪弟得知被告撤回認罪答辯後說，因馬不跟從先前雙方達成的協議，當時馬已知道若法庭得悉雙方曾有協議，便不會讓他推翻答辯。馬不同意，重申忘記上述對話何時發生，但承認覺得「推落律師團隊度」可作為推翻的基礎，對自己有利。辯方補充，因此馬要謊稱被告從無向他提供正確法律意見，馬再否認。

辯方續說，同年3月3日的會面上，被告解釋若馬協助舉證，令同案被告被定罪便會獲得減刑。到3月9日第3次會面，同行的男律師要求馬按自己的方式寫出「一招一放」的指示，馬一一否認，強調是被告的指示，且「係抄」。法官裁定案件表證成立，押後至下周一，待被告決定是否作供。

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