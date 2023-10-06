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海關拘捕3姐弟及友人涉嫌洗黑錢6億元 (16:25)

海關搗破一個洗黑錢集團，涉嫌透過開設一間與找換店有關的空殼公司，再開設12個銀行戶口，兩年半之內洗黑錢超過6億元。海關於前日（4日）至今日（6日）期間，合共拘捕兩男兩女，涉嫌串謀洗黑錢，當中3人為姐弟關係，分別是找換店擁有人、找換店職員、另一間公司董事，另一名被捕男子任職找換店合規主任，是3姐弟的朋友。4人年齡介乎34至39歲，當中包括集團主腦，海關相信已經瓦解一個洗黑錢集團，所有被捕人已獲准保釋候查。

海關根據銀行舉報，再深入調查，相信涉案集團於2021年1月至2023年7月期間洗錢超過6億元。首先，涉案找換店合規主任透過成立一間本地空殼公司，在4間本地銀行以公司秘書地址開設12個戶口，公司向銀行報稱從事電腦貿易及科技咨詢服務。由於涉事空殼公司沒有可考的業務地址，過去幾年也沒有報稅記錄，涉案合規主任在兩年半內進行超過1800宗可疑交易，交易對手牽涉許多不相關業務的公司。根據調查，部分資金到賬後會在幾日內轉走，最高單日交易次數達19次，單日入賬最大金額高達1900萬元，引起海關懷疑。

海關繼續調查，相信上述交易透過網上理財服務於上述地址進行。海關懷疑有人知法犯法，利用找換店合規主任的身份，另設空殼公司，逃避審查，海關亦相信涉案人士對於洗黑錢有認知。行動中，海關人員搜查涉案人士手提電話、電腦、銀行文件等資料，款項來源仍在調查，海關不排除有更多人被捕。

相關字詞﹕洗黑錢

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