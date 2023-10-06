明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

卡板藏大麻花　大麻油加熱混入氣味　警拘3人檢逾百公斤毒 (16:07)

警方一連兩日在5個毒品儲存倉內檢獲約98公斤大麻花，2.8 公斤海洛英及大量大麻油，市值約2700萬。行動共拘捕三名無業男女，涉嫌販運危險藥物及製造危險藥物，其中兩男將被落案起訴，明天在觀塘裁判法院提堂。

警方毒品調查科行動組高級督察曾憲釗表示，警方在10月4日搗破兩個位於九龍灣工廈的毒品儲存倉，檢獲共約61公斤懷疑大麻花，市值約1500萬，並拘捕一名19歲本地男子。警方在單位內亦發現遭破開的木造卡板，相信販毒集團將大麻花收藏在卡板夾心，連同其他貨物經貨運或空運運入香港。

警方在10月5日再搗破另一個集團的四個毒品儲存倉，分別位於柴灣、長沙灣、大圍及葵興，檢獲37公斤大麻花、2.8 公斤海洛英及七百多盒大麻油。案中拘捕29歲男子及32歲女子，被捕男子涉嫌在大圍一個私人住宅單位製毒及儲存毒品，單位內檢獲點膠機及加熱機，在加熱高濃度大麻油後，加入其他稀釋物料及混入氣味，再經點膠機輸入煙彈內，售予吸毒人士。

曾憲釗表示，販毒集團透過「土炮」方式加工大麻，混入不知名液體或化學物品，令吸食人士身體傷上加傷，批評其行為可恥、無良。警方重申，大麻與THC、CBD均屬毒品，會對身體造成嚴重影響，販毒及製造毒品屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。

另外，警方在今年9月至11月舉行禁毒宣傳活動，宣傳車由9月24日至10月8日走訪各區，包括今日4時至8時停泊在藍田啟田商場外，周六在沙田港鐵站外，周日亦會駛至將軍澳市中心。市民可以在車上體驗仿製毒品氣味，了解不同毒品形態及禍害，及早辦識身邊潛在吸毒者，避免被不法分子利用。

相關字詞﹕販毒 製造危險藥物

上 / 下一篇新聞