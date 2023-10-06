卡板藏大麻花　大麻油加熱混入氣味　警拘3人檢逾百公斤毒 (16:07)

警方毒品調查科行動組高級督察曾憲釗表示，警方在10月4日搗破兩個位於九龍灣工廈的毒品儲存倉，檢獲共約61公斤懷疑大麻花，市值約1500萬，並拘捕一名19歲本地男子。警方在單位內亦發現遭破開的木造卡板，相信販毒集團將大麻花收藏在卡板夾心，連同其他貨物經貨運或空運運入香港。

警方在10月5日再搗破另一個集團的四個毒品儲存倉，分別位於柴灣、長沙灣、大圍及葵興，檢獲37公斤大麻花、2.8 公斤海洛英及七百多盒大麻油。案中拘捕29歲男子及32歲女子，被捕男子涉嫌在大圍一個私人住宅單位製毒及儲存毒品，單位內檢獲點膠機及加熱機，在加熱高濃度大麻油後，加入其他稀釋物料及混入氣味，再經點膠機輸入煙彈內，售予吸毒人士。

曾憲釗表示，販毒集團透過「土炮」方式加工大麻，混入不知名液體或化學物品，令吸食人士身體傷上加傷，批評其行為可恥、無良。警方重申，大麻與THC、CBD均屬毒品，會對身體造成嚴重影響，販毒及製造毒品屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。

另外，警方在今年9月至11月舉行禁毒宣傳活動，宣傳車由9月24日至10月8日走訪各區，包括今日4時至8時停泊在藍田啟田商場外，周六在沙田港鐵站外，周日亦會駛至將軍澳市中心。市民可以在車上體驗仿製毒品氣味，了解不同毒品形態及禍害，及早辦識身邊潛在吸毒者，避免被不法分子利用。