已婚EO涉放外遇牀照　辯方質疑無人目擊被告偷拍　事主：怎會知對方偷拍 (16:07)

被告陳梓文（案發時29歲）報稱民政事務處行政主任。陳否認3項窺淫罪、1項刑事恐嚇及1項未經同意下發布私密影像罪受審。

事主X早前供稱，與被告的感情破裂後，被告透過Instagram發信息威脅會報復她，後來X發現網上流傳她的性愛片段，以及她經WhatsApp發給被告的私密照。已退休的國安法指定法官、辯方大律師杜浩成盤問時，質疑X沒有親眼目睹被告發出恐嚇信息，不能肯定是由他發出，X同意，但強調以她認知，信息是由被告發出，信息內提到其家人、工作等私事，只有她跟被告知道，第三者難以冒認。

杜浩成續指，X不能肯定是被告發出信息，就好像她也不能肯定性愛片段屬被告偷拍。X回答時一度哽咽，指當時是被偷拍，當然不會知道被告正在拍攝，但片段顯示兩人性交的過程，亦只有兩人在場。

辯方又質疑，X交給警方的WhatsApp及Instagram信息紀錄可以修改，又兩度指可在庭上展示如何修改信息。X供稱以她理解信息不能修改，暫委裁判官馮念偉則認為，即使辯方示範修改信息，亦不代表X知道信息可以修改或懂得如此操作。