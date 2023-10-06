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上訴庭裁定公院醫生「補水」免稅　稅局提終極上訴稱屬工作收入應徵稅 (15:00)

公立醫院醫生早年集體入稟法庭，向醫管局追討於休息日及法定假日候召的補償，其後裁定勝訴。當時牽頭興訟的立法會前醫學界議員梁家騮，不滿稅務局就逾170萬元的賠償金徵稅，在高院原訟庭和上訴庭均勝訴。稅務局不服判決，提出終極上訴，終院今（6日）開庭處理，將擇日頒下書面裁決。法官一度關注，醫生享有休息日權利，仍須交稅的理由何在。

本案爭議在於梁家騮就休息日及法定假日工作所得的補償金，是否屬於《僱傭條例》所指的受僱工作收入，以及應否課稅。代表稅務局長的資深大律師馮庭碩表示，醫生享有休息日及法定假日為僱傭合約下的福利，屬於受僱工作收入一部分，所以醫管局發放的補償金應被徵稅。

馮表示，假設一名僱員要在聖誕節的法定假日上班，他選擇在明年2月補假，卻提早於1月離職；涉事僱主須就假日工作支付補償金，該款項亦要徵稅。馮表示，上述例子和本案爭議的醫管局賠償金性質相似，同樣屬於受僱工作收入，應予徵稅。

馮提及，醫管局補償金牽涉兩個層次的福利，其一是醫生享有假日薪金，其二是醫生不用上班。首席法官張舉能聽罷關注，後者無法以金錢去衡量，屬於無形的權益（intangible right），為何醫生原本不必繳稅，收到補償金就要交稅。馮重申，所有受僱工作收入都要徵稅，即使醫生本來不必就此繳稅，收到補償金後就要交稅，不會構成「雙重徵稅」的情况。

代表梁家騮的大律師伍國賢則指，本案申索與僱傭合約有關，但醫管局支付賠償金並非基於合約條款，不屬於受僱工作收入，所以毋須徵稅。

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