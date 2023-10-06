許正宇稱JPEX案反映監管必要　指缺監管制度暫不准穩定幣納入買賣 (14:40)

許正宇在投資及理財教育委員會一個網上直播節目表示，相信市民跟他同樣留意到一家涉及無牌虛擬資產交易平台的嚴重欺詐案件，指事件反映不受規管的平台具有風險及監管的重要。

許形容，在不受規管平台投資的風險高，因這些平台欠透明度、運作未必穩健，投資者如與平台有爭拗，可能投訴無門；若平台倒閉、停止運作、欺詐、違約甚至失竊，投資者很可能全數失去存放於該些平台的資產。許舉例，在海外有去年底有FTX倒閉，香港最近就發生JPEX案。

以往有不少虛擬資產交易平台以USDT等穩定幣作為交易媒介，許正宇表示，市場上相關幣種會以美元或黃金等以支持其價值，目標是穩定價格，但過去亦曾有穩定幣發生價格波動甚至崩盤。許指，穩定幣發行機構的儲備管理會影響價格穩定性及投資者贖回法定貨幣的權利，考慮到這些因素，在香港正式監管穩定幣之前，現時暫不會納入允許零售買賣。

至於在一些交易平台提出多元化的投資產品，包括以類似定期的「質押」讓投資者收取利息，亦提供收益、存款、衍生工具交易等服務。證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，平台需要「較為中立」、為防利益衝突，現時並不允許證監會持牌虛擬資產交易平台提供上述買賣服務。

黃樂欣又指，現時持牌平台僅允散戶買賣比特幣（BTC）及以太坊（ETH），平台在牌照要求下，新增幣種需要向證監會提交報告，獲批之後才可買賣。