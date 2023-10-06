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菲籍漢認性侵女兒囚4年2個月　官斥行為卑劣對事主影響深遠 (14:54)

菲律賓籍男子2019年在住所非禮當時10歲的女兒，3年後再度趁女兒入睡以陽具磨擦她的私處，女兒之後向母親揭發事件。該男子早前承認兩項非禮罪，今（6日）在區域法院被判入獄50個月。法官斥被告行為卑劣，事主被親父侵犯，令事件更為噁心，對她的傷害亦更深遠；報告另顯示被告與妻子性生活不美滿，因而將性慾轉向女兒。

被告D.M.L.（39歲、報稱侍應）承認於2019年12月某日及2022年10月某日，在南丫島某單位非禮X。

被告的心理報告指，他談及案件時顯得迴避，但當提到妻子和X時變得激動。報告透露被告早於16歲便有飲酒習慣，情况因工作需要變得更複雜，他與妻子關係不和諧、性生活不美滿，因而把性需要轉向X，自知行為令人羞恥。雖然被告的重犯機會低，但當他與家人團聚時風險便會提高。

法官彭中屏判刑時接納被告有悔意，重犯機會低，他現時已與妻子分居，二人開展離婚手續。法官續引述X的創傷報告，提到她事後患創傷後遺症，並有自殺念頭，曾經割腕。她以被告為恥，形容對方為「怪獸」，事件對她人際關係的影響現階段仍難以估計。

法官批評被告濫用X母女對他的信任，雖然被告涉2罪，但他亦承認曾多次侵犯X，判刑須有阻嚇性。2罪相隔3年，並非同一件事件，其中陰莖磨擦私處一事更嚴重，法官最終判被告囚50個月，僅接納認罪為減刑因素。

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