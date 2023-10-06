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「機艙老鼠」航班上盜信用卡到中港城買酒　警拘7人 (14:07)

警方油尖警區偵破一個在航班上盜取信用卡集團，拘捕5男2女，至少涉及8宗案件，涉款逾62萬，另揭發酒舖負責人疑涉洗黑錢。警方表示，集團成員會先與事主乘搭同一班航班，在機艙偷取信用卡、扣帳卡等財物，再到同一間位於中港城酒舖進行交易。

警方周三（4日）展開「罕雷行動」，拘捕5名中國籍男子及2名中國籍女子（28至51歲），涉嫌盜竊、以欺騙手段取得財產、處理贓物罪及洗黑錢罪，分別報稱商人、銷售員、酒鋪持有人及無業。行動中亦發現其中一名女子（35歲）有多張不屬於其本人的信用卡、提款卡及手提電話，相信與酒舖有關，以處理贓物罪將女子拘捕。警方另檢取銀行發出的支付機 (POS)、交易單據、信用卡、銀行文件、現金以及約300枝洋酒。3男1女被捕人現正被扣留調查，其餘2男1女則已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

油尖警區刑事調查隊第5隊案件主管陳浩婷表示，油尖警區在8至9月接獲8宗旅客報案，指其信用卡在機場被盜。警方經調查後發現，充當「機艙老鼠」的集團成員在機艙偷取事主信用卡、扣帳卡等財物，及後前往尖沙嘴中港城交予另一犯罪團伙在酒舖交易，每宗交易由1.2萬至5.8萬不等，合共涉62萬元交易款項，但實際上並無在酒舖購買商品，即所謂「燙卡」。賊人完成交易後可從中拆賬，每人可獲數千元報酬。據悉集團自8月初活躍，案件涉及不同航空公司、不同目的地航班，但主要是往來東南亞及早上航班，有被捕人從馬來西亞來港，翌日再轉往泰國，警方形容「好揼本」。據了解，集團成員以兩人一組在機艙行事，沒有寄艙行李，航班抵埗後即立即離開機場進行交易，卡主有機會仍在機場且未發現遺失卡，有信用卡被碌逾20萬。

偵緝督察葉欣樺表示，調查中發現，酒舖內收銀機庫存紀錄與實際庫存不符，每支酒並無獨特條碼，庫存數量可任意加減，即負責人輸入酒的數目，收銀機可連接電子支付終端機（POS機）作出相應銀碼及假交易紀錄。她表示，部分交易單據涉及購買某年份Macallan 威士忌，收銀機亦顯示庫存超過100枝酒，但實際店內並無存貨，相信僅為制造買酒假象。警方亦在POS機中發現有大量不成功交易，其後交易金額會被降低，相信是為了避免銀行向卡主發出驗證碼。

警方另對酒舖老闆作背景調查，發現他的銀行帳戶內，年半內有超過6000多萬港元金額往來，當中大部分來自於內地，甚至來自柬埔寨，馬來西亞等等，與其酒舖生意規模不符。警方指，酒舖老闆本身是保險經紀，在交易紀錄中見到有個人內地户口資金流入，不排除協助內地客人轉交保費。葉欣樺表示，2016年起銀聯卡限制內地人購買投資性保險，不少保險經紀就利用自己銀行户口轉錢或地下錢莊協助客人交保費，稱相關操作屬高風險，有機會觸犯洗黑錢罪，最高可判14年監禁。

機場警區情報及支援組主管何鴻昇表示，今年首9個月，機場警區共接獲74宗旅客在機艙涉及財物案， 其中13宗為證實機艙盜竊，主要損失現金或信用卡，涉款48萬港元，共拘捕3人，其中一人遭定罪後被判監8個月，其他案件正在司法程序。何稱，賊人一般會趁其他乘客休息時，打開機頂行李櫃搜掠，又或短暫取走乘客的行李盜竊，再將行李放回原位。 

警方呼籲，旅客乘搭飛機時，切勿將貴重物品放在機頂行李櫃內，離開座位時要攜帶現金及貴重物品，或交予親友保管；旅程中亦應不時檢查自己貴重物品。旅客如在航班飛行途中，發現形跡可疑乘客，應立即通知機組人員。

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