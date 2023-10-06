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涉公眾地方行為不檢　林頴彤與捲JPEX案藝人鄭雋熹保釋候訊 (14:03)

涉及虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）串謀詐騙案被捕的無綫電視藝員鄭雋熹，同時捲入另一宗案件，涉與無綫女藝人林頴彤及另外4人到醫院探望一名有兒童保護令的女童時擾亂秩序，6人被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為等兩罪，案件今（6日）於粉嶺裁判法院再訊。控方申請押後待檢驗各被告的電話，並反對被告保釋。裁判官將案件押後11月17日再訊，批准被告以原有條件保釋。

四女兩男被告依次為售貨員冼衍彤（47歲）、烘焙師劉曉君（38歲）、藝人鄭雋熹（29歲）、文員楊天樂（42歲）、藝人林頴彤（30歲）、文員梁迪華（38歲）。

6人被控各一項阻礙公職人員罪及在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，指控他們於2023年8月2日，在北區醫院急症室內阻礙獲合法授權執行公務的公職人員，即社會福利署社會工作主任女子湛麗芳執行公務，及在同日於那打素醫院4樓F4病房外走廊，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即情緒激動及阻塞走廊通道和阻礙病房出入口，並阻礙醫院的正常運作及人員工作，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。

控方申請押後案件並反對各人保釋，辯方則申請保釋。署理主任裁判官鄭念慈批准各人以原有條件保釋，首被告以現金1.5萬元保釋，其餘5人則以5000元保釋。

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