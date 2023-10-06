涉公眾地方行為不檢　林頴彤與捲JPEX案藝人鄭雋熹保釋候訊 (14:03)

四女兩男被告依次為售貨員冼衍彤（47歲）、烘焙師劉曉君（38歲）、藝人鄭雋熹（29歲）、文員楊天樂（42歲）、藝人林頴彤（30歲）、文員梁迪華（38歲）。

6人被控各一項阻礙公職人員罪及在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，指控他們於2023年8月2日，在北區醫院急症室內阻礙獲合法授權執行公務的公職人員，即社會福利署社會工作主任女子湛麗芳執行公務，及在同日於那打素醫院4樓F4病房外走廊，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即情緒激動及阻塞走廊通道和阻礙病房出入口，並阻礙醫院的正常運作及人員工作，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。

控方申請押後案件並反對各人保釋，辯方則申請保釋。署理主任裁判官鄭念慈批准各人以原有條件保釋，首被告以現金1.5萬元保釋，其餘5人則以5000元保釋。