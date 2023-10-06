男子認藏英國寄港「羊村」繪本囚4個月　官指助長海外人士散播危害國安信息 (13:49)

蘇官又指，涉案繪本均具煽動性質，被告明知並伙同他人跨境輸入刊物，變相助長海外人士繼續出版，散播危害國安信息。蘇官指不見得繪本有收藏價值，被告或另有目的，但接納他非始作俑者。

辯方求情稱，被告梁俱銘（38歲）沒政治聯繫，他只按上司指示收包裹，參與角色低，無證據顯示涉案3套刊物本身會分發他人。被告本身無意煽動，事後亦參與國安活動。被告在求情信承認自己有不可推卸的責任，明白做錯一步會後悔一生，今後痛定思痛。

控方案情指，前香港言語治療師總工會5人就出版《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》繪本，去年被裁定串謀發布煽動刊物罪成。今年3月7日，海關截查從英國寄港予「John Choi」的包裹。翌日，警方喬裝人員將載有上述3書等包裹，送到一間貸款公司辦公室，由被告代收。

包裹內亦有另3本被指煽動書籍，其中《羊村投票日》講述「35+」初選案，《羊村建築師》關於「六四紀念館」被移除、有書本違反國安法，而《羊村日報》指涉黎智英《蘋果日報》案和「立場新聞」案。