明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男子認藏英國寄港「羊村」繪本囚4個月　官指助長海外人士散播危害國安信息 (13:49)

繼「羊村」繪本被法庭裁定為煽動刊物後，38歲男文員涉藏有從英國郵寄到香港的18本「羊村」繪本，遭海關截查。男文員被控輸入煽動刊物罪，今（6日）在西九龍裁判法院認罪，被判囚4個月。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德認為，繪本以狼比喻中央，旨在抹黑醜化中央為邪惡橫蠻，如果煽動想法在思想脆弱的年幼一輩植根滲透，可以萌芽及根深柢固，造成跨代影響。

蘇官又指，涉案繪本均具煽動性質，被告明知並伙同他人跨境輸入刊物，變相助長海外人士繼續出版，散播危害國安信息。蘇官指不見得繪本有收藏價值，被告或另有目的，但接納他非始作俑者。

辯方求情稱，被告梁俱銘（38歲）沒政治聯繫，他只按上司指示收包裹，參與角色低，無證據顯示涉案3套刊物本身會分發他人。被告本身無意煽動，事後亦參與國安活動。被告在求情信承認自己有不可推卸的責任，明白做錯一步會後悔一生，今後痛定思痛。

控方案情指，前香港言語治療師總工會5人就出版《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》繪本，去年被裁定串謀發布煽動刊物罪成。今年3月7日，海關截查從英國寄港予「John Choi」的包裹。翌日，警方喬裝人員將載有上述3書等包裹，送到一間貸款公司辦公室，由被告代收。

包裹內亦有另3本被指煽動書籍，其中《羊村投票日》講述「35+」初選案，《羊村建築師》關於「六四紀念館」被移除、有書本違反國安法，而《羊村日報》指涉黎智英《蘋果日報》案和「立場新聞」案。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞