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捲新營醜聞　港大稱未發現有學生吸毒　吳秋北質疑有人操控Ocamp「收𡃁」文化 (13:57)

大學迎新營早前爆出性侵及性騷擾事件，立法會教育事務委員會今開會討論事件，8間資助大學及3間自資大學均有派代表出席。港大護理學院迎新營早前發生非禮及疑吸食大麻事件，港大學生事務長謝樹基今表示，校方對事件感抱歉，在內部調查中面見11名活動「搞手」及9名參與者，現時有1名學生正接受警方調查，又指校方未發現有學生吸食大麻或其他毒品。

有議員建議各院校應更多介入學生活動及加強把關，經民聯陸瀚民建議，學生在設有閉路電視之處舉辦大型活動，院校亦可派職員在場監察；本身為嶺大協理副校長的劉智鵬建議，教資會增設指引及增撥資源，讓院校可聘請全職人員監管學生活動；議員管浩鳴提出校方要多督導，「學校入面係咪都要做啲規矩呢？」

教育局長蔡若蓮回應指，很多時候問題出自活動「組織者」，認為院校值得考慮會否多發揮主導角色。她又表示，11間大學已成立相關委員會跟進學生活動，部分院校會委派職員及大使在活動期間監察。至於教資會可否增撥相關資源，蔡若蓮說，教資會撥款包括所有學習經歷，但不會指定學校如何分配內部資源，校方有責任妥善運用及分配資源。 

議員促加強學生品德教育

部分議員亦關注各院校如何推展品德教育，認為應該加強大學生價值觀教育。議員梁毓偉建議要從小加強性教育，以建立學生對兩性的正向態度；民建聯郭玲麗關注大學品德教育是否涵接中小學價值觀教育課程。蔡若蓮說，會加強大學及中小學在品德教育方面溝通，相信大學會自行想方法加強生命教育，又稱幼稚園起已教導學生保護自己，品德教育亦是中小學的重中之重，但不可低估環境對學生成長的影響。

工聯會吳秋北就質疑，教育界多年來未能改變迎新營風氣，亦一直未能深刻了解背後原因。他指，有學生反映有人透過迎新活動「收𡃁」，「出事者」往往是「老鬼」，批評校方「越教越糟糕」，質疑是否有人控制各院校學生利用迎新活動「收𡃁」，促請教育局統一所有迎新活動，並了解出現有關風氣的原因。教育界議員朱國強亦批評迎新活動「埋堆文化」嚴重，認為新生憂慮被排擠，故對師兄姊唯命是從，屬校園欺凌及情感勒索。

蔡若蓮說，無論立法會、社會及院校都十分重視迎新營歪風問題，見到持分者有很大決心，相信大家共同努力下可做出成績、遏止歪風。她又說，各院校正透過各種方法撥亂反正，會嚴肅處理欺凌事件。

嶺大：管理學生活動會更細緻　教大：從5方面推進措施

8間資助大學及3間自資大學均有派代表出席今日會議，其中嶺大宿舍迎新營涉嫌出現不雅行為，嶺大協理副校長（學生事務）李東輝說，對事件深感遺憾，並再次向公眾致歉意，明白社會對大學生道德操守有很高期望， 校方未來會更細緻管理各項由學生主導的活動。教大迎新營亦爆出風化案，協理副校長周文港說，校方非常留意社會大眾的關注，強調一定會積極配合執法機關工作，並已成立專責小組審查運作、監督及管理學生主導的校內外活動，亦會從監管、審核、支援、通報及教育5方面推進措施，進一步保障學生安全。 

相關字詞﹕編輯推介 大學 迎新營 蔡若蓮 教育局

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