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AO、EO等職系接逾1.5萬申請　助理文書主任等職系將全年招聘 (13:38)

政務主任（AO）、二級行政主任（EOII）等6個公務員學位職系今午截止申請，公務員事務局長楊何蓓茵透露，至今收到約1.57萬份申請，較去年多，並預期最後一日會收到更多申請，形容情况令人鼓舞。另外，當局將全年招聘公務員助理文書主任、文書助理及二級私人秘書職位，預計未來一年招聘約2000人。

楊何蓓茵認為，疫情期間不少外國留學的本港學生憂慮無法回港參加公務員面試等，影響投考人數，稱當局積極宣傳，如在本地高校舉辦招聘專場，以及到內地高校針對港籍學生做宣講，相信一定程度有助申請人數增長。

公務員事務局一般職系處亦在灣仔稅務大樓開設招聘中心，今日投入服務，並全年招聘政府助理文書主任、文書助理及二級私人秘書的申請。當局計劃未來一年招聘約2000名人員加入文書及秘書職系，而3個文書職系約有2700個空缺，指有關職系內的公務員近年踏入退休高峰期，從而導致人手流失，強調主動離職者不多。她又指，3個職系公務員薪酬待遇不差，相信有一定競爭。

當局指，招聘中心提供一站式服務，料可加快申請程序，約4個月可公布結果，比以往快約半年。招聘中心同時提供招聘資訊，接受現場遞交申請。合資格申請人無論經網上或到招聘中心遞交申請，均會於稍後獲安排在招聘中心接受技能測驗等。至於未來中心會否負責其他公務員職系的招聘，楊何蓓茵則表示要視乎運作情况再決定。

早前《施政報告》提出更新公務員守則，楊何蓓茵提交的修訂意見被特首李家超退回，要求作更多探討，後有關修訂預計推出時間先後由今年上半年推至年內完成，楊何蓓茵今被問到是否會刪去「政治中立」，表示收到很多意見，稱花費較多時間去研究收到的意見及其他條文，會適時公布，並諮詢職方。

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