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男拔中六生周三起失蹤　石門站最後露面　母：「無試過咁樣走咗去」 (12:43)

拔萃男書院應屆DSE男學生曾憲哲（Matthew）前日（4日）中午離開學校後失蹤，最後露面時間為周三下午約1時半於石門港鐵站。曾母在網上呼籲市民助尋人，稱若見到疑為Matthew者，可直接打招呼確認身份，「告訴他爸爸媽媽很愛他、很掛念他」，男生就讀的拔萃男書院亦有家長及舊生自發尋人。

失蹤男生曾憲哲身高約1.63米、110磅、瘦身材、黃皮膚、方面型及短黑髮，最後露面時身穿短袖白恤衫（配有校章）、黑色長褲、黑色皮帶、黑色皮鞋，可能戴黑色口罩。如有失蹤者的消息，可聯絡曾母（51913815），或港島總區失蹤人口調查組（28601040 / 98860034）

曾母向本報表示，Matthew為龍舟隊隊長，平日會到城門河訓練，但當日沒有參與訓練，午膳時離校，只帶同銀包及八達通，而電話、書包等個人財物則留在課室，暫只能靠八達通紀錄尋人。她表示，Matthew為應屆DSE考生，曾透露有學業壓力，近兩日受胃痛困擾，未能入眠，但周三上課時未見異樣，過往亦「無試過咁樣走咗去」。

她說，家人平日有行山習慣，但不算高手，昨有熱心人士在茅湖山附近見到疑似曾憲哲身影，「佢講得出係著咩校服，但又冇相」，現時估計兒子有機會已離開石門，只能「周圍搵」。她呼籲市民如發現疑似曾憲哲，最好直接打招呼詢問是否「曾憲哲Matthew」，並借電話予他致電曾母，否則難確認身份；如對方已不省人事，亦可拍照記錄並聯絡。

曾母在網上發文，指Matthew最後在周三1時27分從石門地鐵B出口出閘，距今已一日半，有機會已走到其他地區，呼籲攀山人士及街坊幫忙留意。曾母表示，昨有拔萃家長、舊生朋友及警員搜索石門和鄰近市區，今早會有郊野義務搜索隊上石門的山上搜索，她感謝熱心人士幫忙，她會繼續檢查Matthew的八達通紀錄，並與警方人口調查組繼續跟進。

 

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