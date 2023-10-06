零售業界指黃金周旺丁不旺財　生意額有增幅但遜預期 (11:18)

中秋連國慶黃金周即將結束，香港零售管理協會主席謝邱安儀今（6日）在港台節目《千禧年代》總結今個黃金周零售業市况，指收集業界由中秋節（29日）到本周二（3日）的數據，比前一周同期整體錄得升幅，但低於預期，且生意升幅不及人流，形容「旺財未必與旺丁同步」。她又說，遊客生意整體錄得一兩成升幅，而本地市場錄得單位數的升幅至低雙位數的跌幅，相信受市民假期外遊和北上消費影響。
謝邱安儀表示，如家具、家品及鐘表珠寶等個別行業，在本地市場及遊客市場分別錄得逾2成及6成的升幅，料與低基數效應、金價回落及自由行帶動有關。至於遊客人流，她指尖沙嘴、銅鑼灣、旺角、東鐵沿線、元朗及屯門一帶遊客均增加，其中尖沙嘴區升幅最多，其次為旺角和銅鑼灣。
被問到和五一黃金周及疫前對比，謝邱安儀稱感覺上今次十一黃金周首數天較五一黃金周生意好，惟其後數日則「相差無幾」，又指大部分會員反映今次黃金周市况與2018年同期仍有差距，普遍反映生意「一般或比一般好啲」。
她又認為推動夜經濟的措施和黃金周等因素屬「有好過冇」，相信一定有幫助，否則業界生意或「比一般更差」。另外，早前香港零售管理協會推夜消費獎賞，謝邱安儀指活動反應正面，但參與商戶不多，只佔低雙位數百分比，強調要一段時間推動和宣傳。