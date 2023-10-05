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10人涉「和你lunch」暴動等罪　囚31個月2星期至48個月 (19:08)

2019年11月12日有人於網上呼籲罷工，多人在中環參與「和你lunch」示威及被捕，其中10人被控暴動等罪，今（5日）在區域法院被判囚31個月2星期至48個月。法官李慶年判刑時批評表示，暴徒行為惡劣，行為包括架路障燃起火堆、破壞雙層巴士、掟汽油彈等，對香港金融中心核心範圍造成嚴重滋擾，又作出煽動性言論如「當差正X街」，案件整體罪責屬中等嚴重程度。

10名被告依次為葉嘉朗、歐榮峰、楊耀、傅之林、羅翔駿、鄭學洺、潘琬瑩、楊麗樺、吳雅芝、黎柏言，全被控一項暴動罪，另被控違反蒙面法罪。

其中葉嘉朗、歐榮峰、傅之林、鄭學洺、潘琬瑩及黎柏言在開審前認罪，楊麗樺則在開審初期改認罪，其餘三人：楊耀、羅翔駿、吳雅芝則不認罪，經審訊後裁定各兩罪罪成。

法官李慶年判刑時先指出，本案整體罪責屬中等嚴重程度，並表示案發時有人在網上呼籲參加中環集會，藉癱瘓中環交通，顯示有預謀；參與非法集結的人數有數千人，歷時3小時，覆蓋中環畢打街、德輔道中等一帶的重要道路，在警方重複舉旗警告示威者離開亦不得要領，當中有暴徒破壞雙層巴士、架設路障燃起火堆，向警方掟磚及雜物，以及掟汽油彈等。同時示威者作出煽動性言論，包括「好仔唔當差，當差正X街」及「香港人報仇」。

李官又根據各人罪責分為三類，即蓄意留守，壯大聲勢；間接參與如堵路的暴動行為；向警方衝擊等直接參與暴動，再及個人的背景及過去良好的品格，分別將他們判處以下刑期：葉嘉朗(現年25歲)、鄭學洺(26歲)及黎柏言(21歲)囚31個月2周；歐榮峰(26歲)囚40個月2周；楊耀(27歲)，囚48個月；傅之林(29歲)、潘琬瑩(27歲)，囚36個月；羅翔駿(28歲、土本工程師)，囚42個月；楊麗樺(21歲、大學生)，囚33個月2周；吳雅芝(27歲)，囚39個月。

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