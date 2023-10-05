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初選案︳伍健偉及林景楠認罪今承認案情　伍健偉促控方證明有足夠理據 (19:05)

民主派「35+」初選案兩名被告，「天水連線」前元朗區議員伍健偉及阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，於開審前改為認罪，今（5日）開庭聽取兩人案情。法官認為控方不必讀出其他被告全部案情，惟控方堅持，法官着控方「亮出所有子彈」說服他們。伍健偉在庭上表示，「我都好希望，如果佢有充足子彈既時候，用盡佢係我哋身上，證明畀世界睇，佢係有足夠嘅理據」。

現准保釋的林景楠今改由大律師范凱傑、司徒仲烯代表，自案件預審起已更換三次律師團隊。還押的伍健偉則沒有律師代表，亦會親自求情，法官提醒案件嚴重，他可申請法援。伍稱知悉可被判處終身監禁，希望他掌握自己人生。兩人表示明白及承認案情，不認罪被告押後至11月27日結案陳辭。

甫開庭時，法官李運騰表示，控方毋須讀出全份案情。案情指，林、伍兩人連同其他被告於2020年7月至2021年1月犯案。控方自2019年尾說起，指提倡初選、發起串謀計劃的戴耀廷，撰文主張立會過半和「攬炒」。於2020年，他和區諾軒舉行初選記者會及協調會議，多名被告參加初選和選舉論壇。

法官陳慶偉稱，除了戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟之外，不認為其餘被告個人言行的案情與林、伍相關。李官認同該些部分和考慮二人判刑無關。但控方萬德豪力陳，已讀出部分只是概述，其他串謀被告的行徑重要。陳官提高聲量稱當然知道，他們審理案件逾六個月。李官遂吩咐萬現在說明理據，經過一番討論後萬作罷。

至於兩人案情指，林景楠在facebook分享沈旭暉提出搶攻功能組別的文章，他曾在新東論壇形容初選是配票，旨在達至「35+」，避免泛民及本土派票源衝突。伍健偉則在街站展示光時旗幟，在論壇表示「願粹我命、捍衛我城」，要對付「無賴」的政權，其政綱提及國際戰線。

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