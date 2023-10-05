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桌球總會支持放寬入桌球館年齡門檻　促撤進場時段限制 (18:34)

政府擬放寛桌球館限制，准許穿校服者進入，並由16歲以下人士晚上8時前須離開，放寬至8歲以下人士須在11時前離開，料明年首季生效。香港桌球總會回覆本報查詢表示，歡迎政府修例建議，但認為桌球館是運動場所，仍限制進場時段不合理。

桌總指，政府提出的修改絕對有助於推廣桌球運動，放寬後能吸引更多青少年參與桌球運動，亦可令現時的青少年運動員增加訓練時數以及參與更多比賽，同時洗脫以往政府對桌球室的「不良標籤」。桌總表示，現時桌總所舉辦的訓練課程及一些青少年賽事經已接受16歲以下人士參加，修例後可讓課程及賽事編排更靈活有彈性。

就8歲以下人士的逗留時間限制，縮短時間至晚上11時至翌日早上7時。桌總指，對任何年齡的人實施任何時間限制無實際意義，又指桌球館是運動場所，限制任何人在什麼時段能到運動場所屬不合理，「小孩和桌球愛好者到桌球館都是為了打桌球，打累了就自然會離開」。

對於政府計劃允許穿著校服的人進入持牌桌球館，桌總指進入桌球館的人士穿著校服與否，均需遵守桌球館規則，不存在因穿著校服而增加安全和管理考量。桌總指，桌球運動已是康文署學校推廣計劃的項目, 亦是課外活動課程之一，如同其他體育項目, 學生放學後可直接抵達訓練場地練習或參與課外活動，除可減省時間，亦可更快投入訓練。

桌總又指，一直以推廣桌球運動予青少年為目標，如修訂通過，將能更切實執行相關推廣，並會與各部門以及桌球會合作，多辦訓練班和賽事，務求令更多青少年能參與桌球運動。

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