明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

23人涉金鐘暴動囚28至50個月　官批示威者公然挑釁政府及執法者 (18:31)

2019年9月29日「全球反極權遊行」，近百人被控於金鐘參與暴動，涉及23人的一案中有21人認罪，餘下2人經審訊後亦被裁定罪成，全部23人今（5日）在區域法院被判入獄28個月至50個月。法官指暴動並非即興而為，示威者的行為有如對政府統治和執法者的公然挑釁，他們表達的民主變成一種專制，最終因要承擔法律後果而「像老鼠一樣前仆後繼地墮懸崖」。

法官練錦鴻判刑指，案發當日參與暴動的人數過千人，維持至少2小時，示威者掘起路面磚塊和破壞設施，影響交通運作，又與警方對抗，投擲雨傘、汽油彈、使用巨型彈弓發射硬器等，雖然他們的武器原始，但使用時無保留。法官指若他們不滿警方的執法，大可挑選在警總外示威，而非象徵政府中心的政總，暴力行為有如挑釁統治者。

法官又斥示威者自私自大，挾高尚理念犧牲整個社會，部分人犯案時相當年輕，有理想職業，更是專業人士，但年輕並非犯法的許可證，他們要付出代價。法官認為以案情而言適合的量刑起點為51個月監禁，並就個別被告的情況而給予扣減。

法官最終因馬詠詩有遺傳健康問題、案發時只有17歲，判囚28個月；馬君廷、麥嘉恩、曾綺婷及莊美燃囚32個月；梁溢希、關天豐、余景軒、張焯茵、郭瑋峰及呂兆禧囚34個月，並提到梁為中大法律系畢業生，理應更清楚法律後果；高俊誠、容子朗、黃俊渝、張卓霖及何家俊囚38個月；陳浩天、周梓曦及王皓文囚40個月；劉俊謙囚41個月；姜啓泓囚43個月；不認罪的鄧家樂和樊耀淦分別囚46個月和50個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞