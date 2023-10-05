23人涉金鐘暴動囚28至50個月　官批示威者公然挑釁政府及執法者 (18:31)

法官練錦鴻判刑指，案發當日參與暴動的人數過千人，維持至少2小時，示威者掘起路面磚塊和破壞設施，影響交通運作，又與警方對抗，投擲雨傘、汽油彈、使用巨型彈弓發射硬器等，雖然他們的武器原始，但使用時無保留。法官指若他們不滿警方的執法，大可挑選在警總外示威，而非象徵政府中心的政總，暴力行為有如挑釁統治者。

法官又斥示威者自私自大，挾高尚理念犧牲整個社會，部分人犯案時相當年輕，有理想職業，更是專業人士，但年輕並非犯法的許可證，他們要付出代價。法官認為以案情而言適合的量刑起點為51個月監禁，並就個別被告的情況而給予扣減。

法官最終因馬詠詩有遺傳健康問題、案發時只有17歲，判囚28個月；馬君廷、麥嘉恩、曾綺婷及莊美燃囚32個月；梁溢希、關天豐、余景軒、張焯茵、郭瑋峰及呂兆禧囚34個月，並提到梁為中大法律系畢業生，理應更清楚法律後果；高俊誠、容子朗、黃俊渝、張卓霖及何家俊囚38個月；陳浩天、周梓曦及王皓文囚40個月；劉俊謙囚41個月；姜啓泓囚43個月；不認罪的鄧家樂和樊耀淦分別囚46個月和50個月。