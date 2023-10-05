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外賣員認代還押者冒簽傳訊令狀囚兩個月　同案被告喊「被害變被告」 (18:28)

34歲外賣員和六旬退休婦探訪兩名涉及爆炸品案的還押者，協助兩人處理傳訊令狀向警方索償，其間談及有人幫忙簽署。退休婦早前認罪判囚5個月，涉案外賣員今（5日）亦於西九龍裁判法院承認串謀製造虛假文書罪，判囚兩個月。同案兩名還押者則否認控罪，其中一人在庭上高喊「法官大人，本人被害變被告」。

辯方求情指，任職外賣員的被告顏學健曾確診抑鬱症，案發時愚蠢地替同案者冒簽傳訊令狀，不知道會引起嚴重後果。辯方引述求情信指，被告一向為朋友無私付出，他現時要供養七旬父母，冀法庭輕判。

署理主任裁判官香淑嫻聽畢表示，本案情節嚴重，被告聯同他人冒簽傳訊令狀，會令法庭接納簽署屬實，判監為唯一合理判刑選項。香官採納3個月為量刑起點，被告認罪判囚兩個月。

顏學健承認的案情指，正在還押的被告張家俊和何卓為，早前準備對警方提出民事訴訟，指警員施襲致兩人受傷。入稟期限於今年3月屆滿，顏學健和另一被告林明儀多次到收押所探訪，協助處理文件。根據探監對話錄音，張稱因為時間所限，要求顏尋找「外面啲人」簽署傳訊令狀，並教顏如何冒簽，稱「是但你跟個簽名，A字頭潦草咁樣得㗎啦」。林後來向張出示傳訊令狀，將傳訊令狀送交法院存檔。

此外，張家俊和何卓為今在庭上否認控罪，張答辯時高呼「本人被害變被告」，兩人的案件押後至11月22日審前覆核。

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