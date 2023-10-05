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女大律師涉游說青年認販毒罪　事主稱曾按被告文件抄寫口供 (14:56)

25歲青年馬家健原被控企圖販毒罪成、判囚23年，服刑5年後上訴得直獲撤控罪，律師行「師爺」陳強利涉游說馬認罪，與女大律師張曉惠同被控一項串謀妨礙司法公正罪。陳已認罪並判囚3年。女大律師否認控罪，今（5日）在區院受審。馬家健供稱，陳強利在會面中稱案件「冇得打」，若被告人數增加，最終刑期或較重，他其後按張提供的文件抄寫口供，當中澄清接收涉案包裹屬自願而為。

馬家健今以控方證人身分出庭，他供稱2013年因工作認識洪智謙，2016他按洪的指示借出住址接收包裹，並將領取郵件通知卡轉交洪的友人，其後他因販毒被海關拘捕。馬憶述其父親到收押所探望他時提及，洪的胞弟介紹鍾卓新律師行的律師。2017年1月27日馬於法院地牢與被告張曉惠、陳強利和一名女文員見面，並簽署聘用授權書，陳有解釋控罪元素，他向對方表明「唔想坐監、無做過」。

同年3月3日的第2次會面中，陳指馬的證供「好有問題」兼前後矛盾，案件「好難打」，相反針對洪的證據薄弱，若然「拖埋佢落水」，案情會更嚴重，刑期亦較重。馬直言聞言覺得「好灰」，因其手機內明明有指證洪的證據，但陳重複說法，又要求他簽署聲明書認罪，換取控方向洪不提證供起訴。陳又提醒會要求馬重新錄口供，以免口供紙版本不一。馬稱忘記首兩次會面中，被告有否提供法律意見。

馬續指，3月9日第3次會面由被告和一名男律師接見，被告叫他在白紙上根據文件抄寫口供，澄清無受任何人指示收包裹。馬覺得既然都會入獄，不如想辦法減低刑期，最終洪智謙於3月17日的聆訊中獲撤銷控罪。

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