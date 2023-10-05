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為姪女洗黑錢19億　男電工囚6年8個月　官驚訝警未能查明所涉罪案 (14:20)

52歲男電工涉收取兩萬元人民幣的報酬，替居於內地的姪女，開設成衣公司洗黑錢達19億元。該男子今（5日）於高等法院承認兩項洗黑錢罪。法官李素蘭判刑時指，對警方未能調查背後牽涉的罪案感驚訝，考慮被告的角色並不輕微，涉及金額龐大，判被告囚6年8個月。

被告吳荣華（現52歲）今認兩罪，犯案日期由於2013年10月16日至2014年1月8日，與施亞一串謀洗黑錢。

控方在李官詢問下補充，警方僅追查到其中一筆3.7萬美元的匯款涉及台灣的網上情緣騙案，未能追查其他款項涉及甚麼罪案。李官判刑時指，對警方未能調查背後牽涉的罪案感驚訝，但接納本案的國際元素不嚴重；另不同意辯方指被告對洗黑錢並不知情，終判他囚6年8個月。

被告承認的案情指，被告是鼎鴻貿易有限公司的唯一股東和董事，公司在2013年9月成立並在翌年9月結業。公司在中國銀行擁有兩個戶口，港元戶口在72日內，分1591次收取14.56億元匯款，美元戶口則在50日內分259次接收5910萬美元匯款，部分是在同日向相同戶口匯款，平均在匯入的1日內匯出款項；庫務署會計報告指出，該公司從未有任何商業活動或收入紀錄，與上述匯款不相符。

被告在2015年12月22日被捕，他在警誡下承認為姪女施亞一成立成衣公司及開設戶口，他不清楚戶口的交易。他隨後在警誡會面中交代，因姪女沒有香港身份證故替她成立公司，又承認使用戶口作匯款服務，賺取當中的匯率差額，每天會檢查匯款紀錄，他沒有取得相關牌照，亦不曾過問涉及的客戶身份。

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