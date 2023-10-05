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私家車長沙灣元州街連撞兩貨車　其中一輛貨車剷行人路撞店舖 (13:00)

中午12時，長沙灣元州街近元州商場對出發生交通意外，涉及兩輛5.5噸貨車及一輛Tesla私家車，事故中一輛貨車剷上行人路，撞向商舖日本城。事故中暫有4人受傷。

現場消息指，涉事Tesla司機報稱事發時機件失靈令車輛衝前，並撞向前方停泊於路邊的貨車，貨車再剷上行人路撞向日本城，撞傷一名途人手部，Tesla其後再扭向左方，撞向另一貨車車尾。該貨車的司機及乘客、Tesla司機及途人共4人受傷。現場所見，撞入日本城的貨車車頭損毁，泵把鬆脫，相鄰一間藥材店放在近門口的藥材散落一地，路牌亦被撞歪。事後續有人進入日本城購物。

tesla私家車在前方約50米外再插入另一密斗貨車車尾，私家車車頭嚴重毁爛變形。

目擊者李先生表示，該輛小型貨車及Tesla原本依次停泊，貨車司機當時已落車並到附近送貨，私家車最初開車時車速不快，惟將貨車撞上行人路，「頂住佢幾秒鐘」，私家車其後再加速駛前，撞向另一輛貨車。他形容私家車司機年約60歲，事發時「完全沒意識收油」，事後坐在車內。

另一目擊者鄧先生與撞入日本城的貨車擦身而過，他稱當時身在行人路，突感到有東西衝至，下意識「褪入少少，跟住佢就喺我面前剷咗埋嚟，我個人已經愕咗」。鄧先生事後猶有餘悸，形容相當驚險，稱只差一點就被捲入車底。他稱該處平日不算人多車多，亦不知事故起因，只在事後目睹有傷者腳部受傷躺在地上。

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