「小犬」或為本港帶來大雨　渠務署：已有多項準備及應變措施 (12:46)

九龍及新界南工程師楊家俊表示，渠務署自2020年起已實行及時清渠安排，包括在預計有暴風兩前，調配人手檢查全港約220個易被垃圾、樹葉堵塞的位置，有需要時更會即時安排清理淤塞渠道和河道；另引入機器人協助渠道清淤工作，包括在空間較狹小和長期被水淹浸的位置。楊家俊又說，已在全港逾300個地點安裝遠程防洪裝置系統，例如水位傳感器，以收集主要河流的實時水位資訊，當出現水位不正常時，可派人及時清理。

楊家俊稱，每當紅雨、黑雨或八號風球生效時，渠務署緊急事故控制中心就會啟動，將有應變小隊專責處理各區水浸報告，署方亦會派出承建商小隊駐守易受水浸影響的位置，以便迅處理淤塞問題。

他舉例指，將軍澳敬賢里上月出現水浸，主要因為排水系統未能短時間內要應對突如其來、高強度及連續的暴雨，加上泥沙、樹葉及樹枝隨雨水沖進渠中造成阻塞，故今次已實施多項準備措施，包括加強巡查及管理附近的公共雨水排放系統，確保其暢通無阻，亦會派遣承建商小隊駐守，並與相關持份者保持聯絡，提供適切協助。

九龍及新界南助理工程督察王卓恩說，渠務署備有超過30部通渠車協助疏通渠道，通渠車會發出高壓水柱以打散渠內淤塞物，會視乎情况動用。

被問到是否已經清理受上次颱風和暴雨影響的渠道，楊家俊表示，每次颱風之後當局都會安排承建商隊伍檢查和清理受淤塞渠道，今次因應「小犬」會加緊注意有關位置。