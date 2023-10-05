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政總傷人案｜17歲自閉青年持刀傷保安　案發前曾與家人發生糾紛 (00:48)

【00:48更新】被捕的17歲姓梁青年，已被暫控一項傷人罪，案件於周四（5日）早上在東區裁判法院提堂。

一名17歲自閉青年疑在金鐘添美道政府總部對開行人天橋持刀襲擊保安員，更曾企圖𠝹頸，目擊者見狀衝前協助制止，部分到場警員持盾戒備，警方經調查後，以涉嫌傷人拘捕該名青年，他被扣留調查。兩名保安受傷需送院治理。警方將循被捕人家庭背景及精神狀態等方向，以了解其犯案動機。

被捕為一名持香港身分證、報稱學生的17歲姓梁青年，調查顯示他有自閉症紀錄，原定7月覆診，但其後改期至10月尾，他過往沒有涉及任何暴力或刑事案件。中區警區助理指揮官(刑事)林建達警司表示，警方今早（4日）10時許接獲報案，指一名男子在中信大廈附近、通往政府總部的行人天橋用刀襲擊兩名駐守現場保安員。警方到場，發現一名57歲姓劉男保安人員左手被刀𠝹傷，而另一名60歲姓鄭男保安則於協助制止疑兇期間扭傷左膝。兩人清醒送院治理。

初步調查顯示，被捕男子今早9時許離開秀茂坪寓所，其後乘搭港鐵到達金鐘站並前往案發現場，用一柄相信由寓所帶往現場的生果刀施襲。警方指被捕人案發前曾與家人因家庭瑣碎事發生糾紛，將會調查事件與襲擊是否有關，初步沒有證據顯示傷人案涉任何政治動機或針對政府機構。被捕人與兩名保員並不相識，而事發時其家人亦不知他外出。

相關字詞﹕政總 傷人案

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