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港大校委會下周一開會 處理涉及校長張翔的指控 (20:16)

香港大學校長張翔正陷校委會內部紛爭，校委會主席王沛詩今晚（4日）發聲明，指校委會特別會議延至下周一（9日）舉行，定必按照大學政策及程序，以事實為基礎，「以對事不對人的態度，公平公正、嚴謹地處理所有投訴」。

王沛詩解釋召開特別會議原因，指校委會成員及教務長自上周三（27日）晚上起收到若干匿名電郵投訴，指張翔作為校委會當然（ex-officio) 成員，亦收到該等匿名電郵。

她續說，由於港大對舉報（whistle blowing）有既定的政策及程序，作為校委會主席，隨即決定在上周五召開特別會議，討論如何處理此等匿名投訴郵件，因多位委員未能出席，延至下周一舉行。

至於張翔早前向校委成員發律師信，提出攜同律師出席校委會，及日後有關討論與他品行相關的會議，皆要律師陪同出席。王沛詩指，如有任何調查程序，當事人可行使其權利，包括尋求法律意見及作出回應。她指，基於私隱考慮及相關條例，大學一般不會對具體人事問題作出公開評論。

王沛詩感謝香港大學師生、校友以及社會各界人士的關心，又稱港大歷史悠久，百多年來得到各界的支持和厚愛，無限感激；校委會是港大最高的管治團體，定必以最負責的態度嚴肅處理所有事情，不負大家的期望。

張翔目前備受多項指控，涉及遴選醫學院院長、處理內地捐款、裝修教職員聯誼室會動用校方資金和換車沒招標，以至據悉他因缺席醫學院今年5月的活動，缺席活動被人提升至「誠信問題」，校委會成立獨立調查委員會，查找校長有否刻意誤導。

相關字詞﹕港大校委會 張翔 王沛詩

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