公屋聯會倡家有兒童可優先揀樓鼓勵生育 (18:30)

公屋聯會總幹事招國偉指，繼早前聯會提議維持「家有長者」三成配額的前提下，新增限定每個新樓盤預留三成配額予「家有長者」申請人後，將再建議房委會推出「家有兒童」優先選樓計劃，定義為有11歲以下兒童的核心家庭，並較僅次於「家有長者」優先選樓。

公屋聯會指，最理想為將「家有兒童」定義為18歲以下兒童，但期望先行一步，又認為11歲屬升中年紀，期望讓升中學童的居住環境更穩定。

倡延長資助房屋按揭貸款保證期至40年

公屋聯會同時建議房屋局，延長資助房屋按揭貸款保證期。因應目前白居二計畫的按揭保證僅為期30年，並妨礙準業主選購居屋單位的類型，故聯會建議延長至保證期至40年。

此外，因應城規會昨就高球場再舉行公聽會，同時規劃署於文件中更改有關建屋的字眼，改為「建議的建屋計劃」。公屋聯會主席文裕明回應指，有信心政府能夠完成未來10年的建屋目標，因現屆政府比較實在，而且社會對土地需求殷切，認為當局於高球場落實建屋的機會，「比過去大一點」。