警觀塘拘無業漢疑涉區內爆竊案　檢逾百件玉器飾物 (18:27)

觀塘警區刑事調查隊第二隊主管高裕民表示，警方9月26日早上9時許接獲一貿易公司負責人報案，指其位於觀塘鴻圖道一工業大廈12樓的辦公室遭人爆竊，玉器首飾等貴重財物不翼而飛，價值約10.2萬元。案發大廈當時正有翻新工程，外牆設有棚架，警方相信兩名疑匪從大廈頂層14樓爬棚架而下，破窗進入單位爆竊，得手後沿路離開。

警方經調查及翻查閉路電視後，昨日在深水埗拘捕一名48歲無業男子，並在其手推車上檢獲大量玉器飾物，部分為涉案失物。被捕男子正被扣查，警方不排除更多人被捕。

警方指，檢獲的證物包括約80條蜜蠟手珠鏈、37件石牌及觀音像等共逾140件，將安排提取指紋、DNA等鑒證程序，並供物主辨認。據悉報案人暫確認一隻有龍紋圖案的碟及一隻有觀音肖像的髮髻飾物為失物，分別約值3000元及1.5萬。

警方重申，入屋犯法及處理贓物屬非常嚴重罪行，最高可被判監14年，市民切勿以身試法。警方呼籲，商戶或零售店鋪應做好防盜措施，包括安裝閉路電視、鎖好門窗，避免存放貴重財物於辦公室，如發現可疑人士，應立即報案。