引進辦與廿間企業簽合作協議　八成為內地企業包括華為、美團 (18:21)

20間參與啟動禮簽署合作協議的企業多為內地企業，包括華為、美團、聯想、京東，泰格醫藥、多點等。

財政司長陳茂波表示，今次引進的企業中，內地企業佔8成，業務範疇集中生命健康科技、人工智能與大數據及金融科技，認為不應以企業註冊地為限，強調引進的重點企業業務多屬國際性。特首李家超致辭時表示，有超過30間已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模，首階段投資規模預計達300億元，並創造一萬個就業機會，主要為管理層和科技研發崗位。李又說，香港擁有一國兩制優勢，亦屬亞洲唯一有5所百強大學的城市，匯聚不同領域人才，而本港亦會繼續在全球吸引人才來港，引進辦會為企業提供一站式服務。

創新科技及工業局長孫東表示，目前未向任何一間企業承諾批出北部都會區的用地，指絕大企業是看重香港發展機遇，若企業進駐數碼港和科學園，園區本身亦會提供優惠條件。