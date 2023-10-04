24人涉「唱高散貨」明年再訊　將交付高院 (17:47)

24名被告共分折成6案處理。首案涉13名被告，分別是譚中維、譚思亮、郭偉良、陳佳申、許家進、江珍、譚紹亨、張秀媚、繆志誠、周惠珍、林志光、鄭和標、李寶平。當中曾為證監會持牌人的譚中維由代表的資深大律師清洪，陳詞反對押後，指控方已經兩度要求押後作調查，被告由被捕至今已屆兩年，並受制保釋條件，希望法庭只下令短時間押後。

控方回覆指調查需時，包括調查資金流動及銀行資料，並重申本案將屬高院案件。裁判官聽罷雙方陳詞，指考慮本案程度龐大，故應控方要求押後，但亦督促控方盡快完成調查工作。

其餘5案中被告分別是，譚紹祺、謝堯中、胡漢璋、張澤浩、曹偉深、胡峻銘、周志民、梁仲彝、王彥寧、謝宜鈞。該5案亦一併押後至明年4月10日再訊。

控罪所涉兩家香港上市公司股份，分別是永續農業發展有限公司及富匯建築控股有限公司，部分被告被指於2018年8月至2019年5月間，串謀使用操縱交易計劃以詐騙該等公司、商號或人士，誘使他們買賣上述兩公司的股份。