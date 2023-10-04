24人涉「唱高散貨」明年再訊　將交付高院 (17:47)

24人涉嫌利用不同社交媒體平台就兩家香港上市公司的股份組織及執行多項「唱高散貨」計劃（俗稱微信女騙局），分別被控串謀詐騙、串謀在證券交易中意圖欺詐或欺騙而使用計劃及「洗黑錢」等罪，今日（4日）到東區裁判法院再訊。控方表示需時繼續調查，並透露案件將來會交付高等法院審理。裁判官應控方要求，將案押後至明年4月10日再訊，所有被告續准保釋。
24名被告共分折成6案處理。首案涉13名被告，分別是譚中維、譚思亮、郭偉良、陳佳申、許家進、江珍、譚紹亨、張秀媚、繆志誠、周惠珍、林志光、鄭和標、李寶平。當中曾為證監會持牌人的譚中維由代表的資深大律師清洪，陳詞反對押後，指控方已經兩度要求押後作調查，被告由被捕至今已屆兩年，並受制保釋條件，希望法庭只下令短時間押後。
控方回覆指調查需時，包括調查資金流動及銀行資料，並重申本案將屬高院案件。裁判官聽罷雙方陳詞，指考慮本案程度龐大，故應控方要求押後，但亦督促控方盡快完成調查工作。
其餘5案中被告分別是，譚紹祺、謝堯中、胡漢璋、張澤浩、曹偉深、胡峻銘、周志民、梁仲彝、王彥寧、謝宜鈞。該5案亦一併押後至明年4月10日再訊。
控罪所涉兩家香港上市公司股份，分別是永續農業發展有限公司及富匯建築控股有限公司，部分被告被指於2018年8月至2019年5月間，串謀使用操縱交易計劃以詐騙該等公司、商號或人士，誘使他們買賣上述兩公司的股份。