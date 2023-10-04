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18歲男認三度與未成年女子性交判入勞教中心　被告案發後再犯風化案僅獲警司警誡 (14:45)

現為高中男生在讀中二時與13歲的女同學拍拖，分手後女同學向社工傾訴，男生被揭發曾與她在住所三度性交。男生早前承認3項與16歲以下女童非法性交罪，今（4日）於西九龍法院（暫代區院）判刑。暫委法官彭亮廷批評，被告案發後竟敢和一名女童在商場殘廁性交，再荒唐到帶另一女童到酒店非禮，彭官批評該次事件嚴重卻以警司警誡處理，而校方知悉後亦讓他擔任總領袖生，彭官感到詫異並認為須建立其守法意識，終判他入勞教中心。

被告W.K.C.（現年18歲）承認於2019年10至11月犯案。案情指，同年10月，當時14歲的被告與中學同學、13歲的X交往，兩人翌月分手後，被告退學。至2021年，校內關於X與被告交往的傳聞四起，X向社工傾訴時，透露曾在被告家中性交，當時被告沒使用安全套，於是報警處理。被告被捕後在警誡下承認與X性交3次，他當時知道X只得13歲。

彭官判刑指出，在本案之後，被告又於2020年和一名女童在太古城殘廁內非法性交，數月後在尖沙嘴酒店內撫摸另一女童大腿，兩次事件均以警司警誡方式處理。彭官引述辯方求情稱，被告年少無知、衝動犯案，轉校後已改過自新，成績突飛猛進，亦成為總領袖生。對於校方知悉上述事件並讓被告擔任總領袖生，彭官表示有點詫異，他無意批評但稱不知該當如何評核學生。

懲教報告透露，被告實情和太古城案的女童性交5次，彭官批評該次事件嚴重卻以警司警誡處理，而被告再帶另一女童到酒店非禮屬有預謀。彭官認為，開放式刑罰起不了阻嚇作用，拘禁式刑罰才能建立被告守法意識，以及糾正其扭曲的性觀念，遂判入勞教中心。

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