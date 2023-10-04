涉非禮及襲擊繼女　六旬漢罪成候判 (12:39)

現年69歲的被告T.S.L.否認於2013年9月某日至2014年9月期間，5度於上水某單位向當時10至11歲的X作猥褻行為；被告另否認於2021年11月23日在同一地方襲擊X和非禮她。承認事實指，X現年20歲，Y是她的養母，其後改嫁被告。

辯方在審訊時質疑既然X覺得替被告手淫很噁心，她便不應在首次事發後仍答應被告。法官葉佐文裁決時稱明白X的兒童心理，因X想跟被告玩化妝遊戲，因此以此作為交換條件。對於有關被告每次有否射精，法官認為並非關鍵證供，她無在錄取口供時透露被告亦有非禮其臀部和大腿，只是因為警員沒有問及。

就襲擊和非禮罪，X供稱被告掐她頸和用力抓她下體一下，被告警誡下則稱「個女揸我春袋，我先扯佢頭髮同叉佢頸」。法官指若然被告出於自衛，他理應感到疼痛和有傷，並會有計劃求醫。X到醫院驗傷時向護士透露被告的不尋常行為，但無提及被告非禮她下體時「有嘢伸咗入去少少」，法官稱當時為初步階段，不用細緻描述，並肯定X事發後感到驚慌，需時平復心情。法官接納X誠實可靠，被告不可信，裁定他7罪均成立。