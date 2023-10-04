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男子政府總部外持刀傷兩保安被捕　政府譴責暴力行為 (15:47)

一名17歲男子於政府總部外持刀傷人，兩名政府總部保安員受傷，懷疑傷人男子其後被捕。

政府強烈譴責有關暴力行為，強調警方會徹查案件，「執法必嚴、違法必究。」政府發言人又指，本港絕不容忍任何暴力行為，行政署事發後已指示政府總部保安人員繼續提高警覺，警方亦在政府總部一帶加強巡邏。政府亦向受傷的保安人員致以慰問，並祝願他們早日康復。

警方於早上10時許接報，指政府總部外發生傷人案。事發時一名男子持刀經過政府總部行人天橋，保安員上前查問時，涉案男子揮刀，一名保安員手部受傷，另一保安員則扭傷。男子先被在場保安制服，再被到場警方拘捕。案件交由中區警區重案組跟進，正追查傷人動機。

工聯會成員何生透露，當時正前往政府總部相約官員，一行人提前在橋面集合。他表示當時見該名約1.7米高的青年獨自在天橋跑跑跳跳，之後衝向一名保安，惟當時雙方相距約三至四米，且青年正在郁動，故他未能望清其手執小刀。

直至他見對方由「上至下」揮動利器，方知發生傷人案。當時保安用手擋刀再將他推開，在場人士亦立即喝止，他形容對方一臉茫然，「個刻佢嘅眼神及動作係唔知自己想點」，未幾他嘗試將刀放在頸部𠝹，他見狀即時衝出，捉住其手，「令把刀掂不到自己，亦掂唔到身邊嘅人」，再叫其他人將他制服及報案，對方嘗試爭扎，「將我隻手揈開」。他表示整個過程約一分鐘內發生，而電光火石之間，亦未能留意到保安傷及位置，以及其精神狀態，「見到佢嘗試做自殘行為，一有機會我就衝出去協助將他制服，因此唔想佢傷到人嘅同時自己受傷」。

相關字詞﹕編輯推介 傷人

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