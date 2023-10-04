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輕鐵元朗站兩列車相撞　港鐵初步不排除事故涉人為因素 (12:45)

今早（4日）9時34分，港鐵元朗站有兩列輕鐵列車相撞，3名女乘客（46至76歲）受輕傷送往博愛醫院。港鐵指，事發時一列由輕鐵761P載客列車由元朗站5號月台開出，駛出元朗站時與一列由1號月台駛出的不載客輕鐵列車在站內交匯處相撞。港鐵又指，涉事的761P列車當時載有約120名乘客，在職員協助下離開列車。港鐵初步不排除事故涉及人為因素。

現場所見，兩列車駛同一方向，至一交滙點位置車頭相撞，左方列車被撞至出軌。輕鐵元朗站事發後暫時封閉，大批職員在場調查及維修，並安排拖車到場。現場消息指，事發時車長自行開門疏散乘客。

港鐵另安排接駁巴士接載乘客，有職員在場指示，未見有人輪候。乘客李太表示，平日乘西鐵轉輕鐵前往元朗大馬路，今早乘西鐵時聽到廣播得悉輕鐵暫停服務，要改乘巴士，但認為並非時常發生，「一次半次，無問題嘅」。學生林生稱今年7月屯門碼頭亦曾有輕鐵相撞，「點解上次單嘢發生今次同一類型又可以再發生？」認為屬港鐵內部培訓不足所致。他稱，輕鐵相撞阻塞交通麻煩，但認為港鐵有補救措施，接駁巴士指示算清晰。

受事故影響，輕鐵由元朗站至塘坊村路段的列車暫停，輕鐵610、614、615及761P需要改道，不經相關路段。港鐵已安排免費接駁巴士來往洪天路緊急月台至元朗站路段，接載受影響車站的乘客。

立法會議員張欣宇形容，今次事故與今年7月屯門碼頭總站輕鐵相撞事故的翻版，指數月重複發生事故，加上港鐵近年多次出現罕見事故，擔心整個鐵路運作存在系統性風險。他認為，在輕鐵總站出車對車長而言有「相當挑戰」，建議港鐵盡快提升輕鐵硬件安全配套，例如在總站加裝信號控制系統，通過科技輔助車長。

張欣宇又指，未來數年大量鐵路新線項目相繼開工，現有鐵路資產亦因老化需要更換，本港目前由機電工程署、路政署、運輸署、消防處各自監管鐵路運作的安排不合時宜，認為應設統一專業的鐵路監管機構。

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