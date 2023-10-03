劉澤星獲張翔推薦出任港大醫學院院長 具「美國高等院校經驗」學者落選 (21:47)

港大醫學院原院長梁卓偉2022年7月離任，此前港大已展開遴選工作，並委聘獵頭公司協助。據悉，港大醫學院今年暑假曾邀請教職員與3名院長候選人會面，包括外科教授Timothy Billiar、劉澤星，以及港大兒童及青少年科學系系主任梁永恆。其後，遴選委員會再三選二，委員會主席、校長張翔推介Timothy Billiar、劉澤星，而張翔最終決定推薦劉澤星。

有不願具名的港大醫學院教授稱，由於劉澤星在港大任教多年，且過去暫任院長成績有目共睹，故他在師生間呼聲最高。

本報今日報道，本報取得文件，透露港大去年中揀選一間美國獵頭公司，負責遴選醫學院長和副校長（大學拓展），文件列明要求，期望下任醫學院長具備「美國高等院校經驗」，帶領醫學院在國家、地區和全球有卓越表現。據悉校長張翔是醫學院長遴選委員會主席，劉澤星是最後兩名候選人之一，遴選工作踏入尾聲。

港大校委會主席王沛詩上周回覆本報查詢，指港大是提供平等機會的僱主，請人時視乎申請人的優點及是否合適，強調她從未直接指示港大校長（VC, Vice-Chancellor）和任何人，導致出現偏袒聘用世界任何地方的學者的做法，又稱若請人時要求特定國家、地區或背景的員工，屬偏袒和帶有偏見做法，港大不會容忍。

校方亦承認，期望副校長（大學拓展）一職，能具經驗為港大建立一個參考美國大學的籌款機制，提升大學籌款能力。不過，張翔最終無揀選美國學者，支持劉澤星出任。