脫暴動案後要重審　陳虹秀上訴裁決申請被駁回　官指不涉重大法律觀點 (16:09)

陳虹秀一方提出，本案具有廣泛重要的法律觀點，包括上訴庭應否就案件呈述沒有提出的問題作裁決，以及容許律政司提出原審未處理的論點。事緣律政司投訴，原審法官沈小民沒有充分考慮陳虹秀的裝束和行為構成鼓勵暴動人士，該裁決有悖常理。陳虹秀一方質疑，律政司的說法是要求上訴庭考慮當時尚未頒布、涉及「共同犯案」（joint enterprise）原則的「盧建民案」，超出案件呈述的範圍。

上訴庭在判辭表示，律政司投訴原審裁決有悖常理，是證據評估和事實裁斷的問題；原審法官清楚知道控方針對陳虹秀的檢控基礎是共同犯案，上訴庭已指出原審錯誤在於沒有考慮整體證據，也是證據考量的問題。上訴庭強調，是否有證據支持陳虹秀憑藉身處現場鼓勵他人暴動，同樣是事實裁斷的問題，不涉及任何重大的法律觀點。

陳虹秀一方亦爭議，上訴庭早前觀看的錄影片段沒有附於案件呈述文件，屬於「外在證據」。上訴庭在判辭反駁，有關片段經過原審的控辯雙方同意，並以附件形式存檔法庭，而陳虹秀一方沒有在庭上提出反對播片，現時的投訴似乎是「無的放矢」。上訴庭表示，本案不涉及要由終院處理的法律觀點，更遑論是重大的法律觀點，遂拒絕頒發上訴許可證明書。