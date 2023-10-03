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三人否認向警察體育遊樂會擲汽油彈 控方：被告警誡下已招認稱欲反政府 (13:35)

太子警察體育遊樂會3年前遭人投擲9枚汽油彈，警方一輛停泊上址的運送物資貨車遭焚毁。3名涉案男子否認一項縱火罪，案件今（3日）在區域法院開審。控方指，有被告在警誡下作出招認，稱受到其他被告指使，該被告表示犯案是希望讓人知道仍然有人反對政府。

3名被告依次為售貨員徐君浩（案發時23歲、下同）、報稱無業的馬富善（22歲）及羅康淳（16歲）。3人被控於2020年12月1日在深水埗西洋菜北街430號警察體育遊樂會停車場，用火損壞屬於香港警務處的警察貨車。

控方開案陳辭指，3名被告於案發前一天晚上進入旺角通菜街某唐樓，並於翌日凌晨12時許離開，隨後他們到達涉案地點外的行人路，當時停車場內泊了2輛警方貨車，車上沒有人。次被告和第3被告分別換上黑色衣物，首被告投擲了4枚汽油彈，落在其中一輛貨車車身和附近，次被告投擲的5枚中，有2枚擊中同一輛的車身，貨車中彈燃燒，另一輛則無波及。

居於附近的休班警員聽到玻璃碎裂聲音望出窗外並目擊事發經過，報警通報。閉路電視片段拍攝到3人犯案後離開，乘的士到馬鞍山並到便利店買飲料，其後各自返回住處或工業大廈單位。警方於該棟唐樓5樓至梯間檢獲頭盔、濾罐、1樽電油、12個樽等，經化驗後3人的DNA遺留在煙頭上。

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