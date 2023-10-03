虛報無欠債換提早領退休金兼違規借貸 前警長囚22個月及歸還5元 官：以免破產 (13:30)

被告黃志明（現54歲）承認8項訂明人員接受利益罪、1項意圖欺騙其主事人而使用文件罪、1項欺詐罪、1項意圖妨礙司法公正罪。庭上透露被告失去已領取的256萬元退休金，考慮到被告無力還款，雙方同意只須頒令他歸還5元。至於被告尚欠前下屬伍潤森的26.5萬元，控方指按法例法庭無法頒令被告向政府以外的人士還款，只能透過民事途徑解決。

被告承認的案情指，他在1988年加入警隊，在葵涌警署任職警長時認識上司李金鵬、下屬伍潤森和謝運滇。2018年12月，被告申請退休再獲聘的「翻閹」計劃時，虛報自己無欠債，惟他當時欠債近140萬元，警隊終發放256.4萬元退休金；2020年9月，被告向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社訛稱自己沒有借貸，獲批8萬元貸款，惟當時他尚欠債逾122.2萬元。

在2020年5月至2021年4月，被告以投資失利、需要應急等理由，六度問伍潤森借合共33.92萬元，伍借出31萬元，有其中兩次拒絕要求，被告僅歸還4.5萬元。被告另問謝運滇借兩萬元並事後還款，又問李金鵬借8萬元但遭拒；被告接受廉署調查其間，在2021年4至6月三度游說伍潤森只向廉署披露其中2200元的貸款，又著對方刪去兩人相關的對話紀錄。被告終在2021年6月被捕。