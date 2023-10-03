明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超：夜繽紛達預期效果　認初時面對質疑但「唔做肯定係零」 (10:44)

特首李家超今（3日）出席行會前見記者表示，內地十一黃金周前3日吸引46萬人次內地旅客來港，國慶煙花則吸引43萬人在維港兩岸觀賞，遠多於過往平均20多萬人。他又指「夜繽紛」活動初步估計目前有約10萬人次到場，商場生意亦上升2至3成。李家超表示，政府提出「夜繽紛」初期面臨質疑及信心不足，但「唔做肯定係零」，相信「夜繽紛」對夜間經濟活動有提振作用。 

對於中秋國慶假期港人出境比旅客入境多，李家超稱港人喜歡旅行，有機會時外遊亦屬正常，但反映香港要加強旅遊競爭力，指政府有帶頭作用，願持開放態度考慮不同地方做法，業界和商戶亦要共同「諗多啲橋」增強本港吸引力。

李家超亦提及，政府推動「夜繽紛」初期亦面臨質疑及信心不足，但港人「好靈活、好有方法」，而且在過去面對挑戰時亦展現彈性和智慧的特點，相信有助本港可復蘇旅遊業。李家超又指不少參與「夜繽紛」夜市的檔口均反映生意比預期好，商場人流亦增，「夜繽紛」活動會一直推動至年底，形容3個海濱景點已有些成績。 

至於有意見稱不適應在灣仔海濱長期設夜市，李家超則表示「夜繽紛」將延續，他理解有不同意見，相信「夜繽紛」活動未來會加入新內容和元素，強調「夜繽紛」對夜間經濟活動有提振作用，目前已達成預期效果，亦稱市民反應屬政府考慮指標，舉例指在「夜繽紛」下，商場生意上升2至3成，市民參與時氣氛熱烈，若「唔做（夜繽紛）肯定係零」。

另外，李家超同時提及，國慶日多項由政府帶頭的慶祝活動反應熱烈，包括康文署轄下17間免費開放的博物館共吸引6.3萬人次參觀，當中太空館的參觀人次創單日新高，達1.1萬人次。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 夜繽紛 國慶 旅遊

上 / 下一篇新聞