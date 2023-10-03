李家超：夜繽紛達預期效果　認初時面對質疑但「唔做肯定係零」 (10:44)

對於中秋國慶假期港人出境比旅客入境多，李家超稱港人喜歡旅行，有機會時外遊亦屬正常，但反映香港要加強旅遊競爭力，指政府有帶頭作用，願持開放態度考慮不同地方做法，業界和商戶亦要共同「諗多啲橋」增強本港吸引力。

李家超亦提及，政府推動「夜繽紛」初期亦面臨質疑及信心不足，但港人「好靈活、好有方法」，而且在過去面對挑戰時亦展現彈性和智慧的特點，相信有助本港可復蘇旅遊業。李家超又指不少參與「夜繽紛」夜市的檔口均反映生意比預期好，商場人流亦增，「夜繽紛」活動會一直推動至年底，形容3個海濱景點已有些成績。

至於有意見稱不適應在灣仔海濱長期設夜市，李家超則表示「夜繽紛」將延續，他理解有不同意見，相信「夜繽紛」活動未來會加入新內容和元素，強調「夜繽紛」對夜間經濟活動有提振作用，目前已達成預期效果，亦稱市民反應屬政府考慮指標，舉例指在「夜繽紛」下，商場生意上升2至3成，市民參與時氣氛熱烈，若「唔做（夜繽紛）肯定係零」。

另外，李家超同時提及，國慶日多項由政府帶頭的慶祝活動反應熱烈，包括康文署轄下17間免費開放的博物館共吸引6.3萬人次參觀，當中太空館的參觀人次創單日新高，達1.1萬人次。