港大校委會紛爭　張翔深夜發聲明反駁 指事件「構成嚴重誹謗」 (00:13)

張翔發聲明指，近日「留意到有造謠者一而再將校內的機密通訊和內部資料外洩，並斷章取義，蓄意扭曲事實，矛頭直指香港大學以及我本人」。他指有關指控，「相信是有人有組織地蓄意而為」。他指由於有關指控可能涉及違法行為，「並對我構成嚴重誹謗」，故委託律師索取專業法律意見。

張翔指接獲校委會通知，要出席於周二（3日）舉行的特別會議，但指基於準備時間只有一個工作日，他周一（2日）下午三時委託律師，以電郵方式要求校委會將會議押後，以讓他有時間準備資料，但指有關通訊在短短一小時後，即外洩傳媒。他指對於「只有校委會成員可以收到的機密資料被瞬間外洩，我感到極度遺憾。」

有消息人士向本報指，港大校委會原擬周二緊急召開特別會議，處理多宗針對校長張翔的指控。張翔昨日（2日）委託律師向校委成員發出信，稱由於今日會議涉及對張翔的極嚴重指控（extremely serious allegations），要求由律師陪同張翔出席特別校委會及日後所有校委會會議，並提出延遲會議4至6周，以確保程序公平，及讓張翔有足夠時間準備。

張翔早前被指控在更換校長座駕時沒招標，指定選寶馬。據了解，有人亦針對張翔管理及決定，不滿他處理遴選副校長和醫學院長時的程序、處理校內設施裝修工程時使用校方資金，以及處理捐款手法。

不過，港大深夜回應查詢，指有關指控與事實不符，對大學、捐款者及相關團體都構成嚴重誹謗。港大又指遴選管理層的安排符合程序；而大學設施翻新工程，都是按照大學的採購與招標程序進行。