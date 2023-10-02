失明人協進會促允殘疾人士領取照顧者津貼 (14:58)

政府昨（1日）宣布將關愛基金下4項經濟援助計劃恆常化，支援照顧者或殘疾人士，其中「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」、「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」每月津貼額均會由2400元增至3000元。香港失明人協進會表示，不少殘疾者同時可以是照顧者，認為現行制度下領取傷殘津貼者不可以同時領取照顧者津貼並不合理，促政府全面改善福利津貼制度，讓同時屬殘疾者及照顧者，與低收入長者和殘疾人士照顧者看齊，同等領取每月3000元照顧者津貼。
協進會會長黃俊恒認為，領取傷殘津貼同時領取照顧者津貼，不存在「雙重福利」，因傷殘津貼屬支援嚴重殘疾而引致的特別需要，不少領取殘疾津貼人士同時有工作收入，黃認為照顧者應被視為一份職業，故協會難以理解政府現行做法。
對於政府早前推出24小時照顧者支援專線182183，協進會副會長陳志剛質疑，政府投入資源解答照顧者疑難，為何不進一步投入資源，在經濟上支援本身有能力擔當照顧者的殘疾人士，除可解決社區照顧者不足問題，亦可紓緩放棄工作而選擇擔任照顧者的殘疾人士的經濟壓力。
陳志剛表示，現時政府定義的照顧者不包括殘疾及未成年人士，陳指很多視障人士會經常到街市買餸及做家務，不少中學生亦有能力照顧家人的起居，建議政府將殘疾及未成年人士列作合資格照顧者。