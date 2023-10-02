失明人協進會促允殘疾人士領取照顧者津貼 (14:58)

協進會會長黃俊恒認為，領取傷殘津貼同時領取照顧者津貼，不存在「雙重福利」，因傷殘津貼屬支援嚴重殘疾而引致的特別需要，不少領取殘疾津貼人士同時有工作收入，黃認為照顧者應被視為一份職業，故協會難以理解政府現行做法。

對於政府早前推出24小時照顧者支援專線182183，協進會副會長陳志剛質疑，政府投入資源解答照顧者疑難，為何不進一步投入資源，在經濟上支援本身有能力擔當照顧者的殘疾人士，除可解決社區照顧者不足問題，亦可紓緩放棄工作而選擇擔任照顧者的殘疾人士的經濟壓力。

陳志剛表示，現時政府定義的照顧者不包括殘疾及未成年人士，陳指很多視障人士會經常到街市買餸及做家務，不少中學生亦有能力照顧家人的起居，建議政府將殘疾及未成年人士列作合資格照顧者。