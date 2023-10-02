新青年論壇研究指近年大學生收入中位數回升　從事低技術職位大學畢業生大增 (14:31)

新青年論壇研究分析政府統計處數據，將1987年至2022年的大學畢業生以每5年為一個世代作比較，即第一代為1963年至67年出生，現年55至59歲；最新的第八代則為98年至02年出生，現年約20至24歲。

研究發現，第一代人在25至29歲時擁有大學學歷比例僅有7.2%，而第七代的比例則高達56.2%，顯示年輕世代教育水平上升幅度創新高。不過，研究發現「高技能勞工」增加幅度與「大學學歷勞工」增幅相反，前者增長量已在近十年快速放緩，相反後者仍然保持較高速度的增長，令「僧多粥少」的情况日趨嚴重。

而從事低技能職位的大學學歷勞工從2002年約5.7萬人，增長至2022年約17萬人。最新數字雖較最高峰的2018年約18.7萬人稍有下降，但新青年論壇料世界宏觀經濟環境惡化，會對年輕世代大學學歷勞工帶來負面影響，因此收入改善的趨勢恐難以持續。

新青年論壇研究員張培然表示，高技能勞工數量取決於香港產業發展，過去20至30年，本港產業結構不多，政府需要推動產業結構的改變，「才能提供更多高技術工作，不單是香港以前常說的四大產業或其他行業」，提供更多元化選擇，吸納不同專業大學生從事高收入工作。

研究亦顯示，整體大學學歷勞工的中位數收入，從2002年的36982元跌至2022年的34849元，跌幅為5.8%。研究將同期間的整體勞工收入與大學學歷勞工收入對比，發現大學學歷勞工薪酬沒有跟上整體上升的趨勢，反而出現下跌。

研究另比較第一至第七代大學學歷勞工，由20至24歲到25至29歲之間收入增長幅度，數據顯示第一代大學學歷勞工升幅高達63.2%，為各世代之冠；第五代收入增長最低，僅有27.4%；第六代及第七代升幅回升至42.9%和46.5%，後者是近三代中表現最好。數字反映了近年的年輕世代收入上升幅度有所改善，水平較為接近年長世代。

新青年論壇幹事趙偉指出，雖然年輕的大學學歷勞工初入職及其後增長升幅的數據在近年均有改善，但由於貿易戰、美國加息以及中國大陸經濟轉型等因素，香港經濟恐怕不能獨善其身，對於初人職場的大學學歷勞工而言，挑戰尤為嚴峻。

新青年論壇召集人鄧咏駿表示，年輕世代需與時並進，適應社會變化，「如果跟不上這個步伐，可能會落後於時代」，他建議政府不斷支持持續進修，「對於年輕人來說，這是比較明顯，向上流動最理想的途徑。」