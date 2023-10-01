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提早4小時到場待看國慶煙花　尖沙咀多內地遊客 (22:06)

闊別5年的國慶煙花匯演9時開始，氣氛熱鬧。開始前4小時，在尖沙咀文化中心附近下午5時已人頭湧湧，不少人提早到場等待觀賞煙花，部分人席地而坐。現場有設置鐵馬分隔通道，亦有警員維持秩序，不時封鎖部分通道。根據記者現場觀察，現場大部份都是內地遊客，亦有港人一家大小到場。

居深圳的內地客范太，與丈夫及女兒在鐘樓下等待煙花表演。她說每周到港一次，今日中午才到港，主要目的是為了看煙花匯演，「帶孩子觀賞，感受這是國家盛事嘛」。她指兩地交通方便，有24小時通關，內地地鐵亦因應假期延長服務，故晚上便會回去深圳。她說今天天氣很熱，「沒有去哪裡鑽」，被問到香港的煙花匯演較深圳有何分別，她說香港的規模比較大，「報紙上說花了1300萬元，哈哈」。

港人蘇先生一行7人到場觀賞煙花，他指闊別煙花匯演多時，故特意與女兒同學兩家人一同到場觀賞。他指今晚氣氛熱鬧，找到觀賞位置後便與女兒及好同學閒逛感受氣氛。他指因為居住北區，下午4時已出門，提早到場等候，「成5點鐘出嚟，梗係唔會提早走啦」。

蘇先生就讀小四的女兒，與其同學冼小朋友齊聲說「唔攰，勁興奮」。冼同學指曾在迪士尼觀賞煙花，「我覺得煙花好特別，唔係用光造，但又可以喺天空度做到色彩繽紛」。蘇同學指曾在尖沙咀觀賞元旦煙花，「好靚、色彩繽紛」。

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