提早4小時到場待看國慶煙花　尖沙咀多內地遊客 (22:06)

居深圳的內地客范太，與丈夫及女兒在鐘樓下等待煙花表演。她說每周到港一次，今日中午才到港，主要目的是為了看煙花匯演，「帶孩子觀賞，感受這是國家盛事嘛」。她指兩地交通方便，有24小時通關，內地地鐵亦因應假期延長服務，故晚上便會回去深圳。她說今天天氣很熱，「沒有去哪裡鑽」，被問到香港的煙花匯演較深圳有何分別，她說香港的規模比較大，「報紙上說花了1300萬元，哈哈」。

港人蘇先生一行7人到場觀賞煙花，他指闊別煙花匯演多時，故特意與女兒同學兩家人一同到場觀賞。他指今晚氣氛熱鬧，找到觀賞位置後便與女兒及好同學閒逛感受氣氛。他指因為居住北區，下午4時已出門，提早到場等候，「成5點鐘出嚟，梗係唔會提早走啦」。

蘇先生就讀小四的女兒，與其同學冼小朋友齊聲說「唔攰，勁興奮」。冼同學指曾在迪士尼觀賞煙花，「我覺得煙花好特別，唔係用光造，但又可以喺天空度做到色彩繽紛」。蘇同學指曾在尖沙咀觀賞元旦煙花，「好靚、色彩繽紛」。