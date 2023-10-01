多間大學舉行升旗儀式　科大設網上直播1.4萬人觀看 (16:30)

中大由學生組成的國旗護衛隊負責升旗，大學校董會主席查逸超、校長段崇智、北京市委人才工作領導小組駐港澳人才聯絡處執行主任王選華及副主任常雪瀅、中大社會科學院榮譽教授曾鈺成及大學校董、管理層、書院及學院代表等約160人出席。

港大亦有舉行升旗儀式，校務委員會主席王沛詩、校長張翔、首席副校長王于漸，連同校委會及教務委員會成員、學院院長、教職員和學生等一同參與。

科大則由輔警組成升旗隊，當中5人為科大學生及畢業生。升旗典禮由科大高層管理人員主禮，包括校長葉玉如、校董會主席沈向洋、顧問委員會主席廖長城、輔警總監楊祖賜等，逾300名師生、校友、教職員及其家屬親身參與，並有逾14,000人在線上觀看。

理大的升旗儀式由學生升旗隊負責，逾1000名嘉賓及理大成員參與。校董會主席林大輝表示，校方會更積極提升學生的國家民族認同感，為社會培育更多具有家國情懷和使命感的棟樑之才。校長滕錦光說，理大將繼續發揮在教育、科研和知識轉移方面的優勢，為社會培養更多具有家國情懷、全球視野、社會責任感的優才。

城大有逾200人出席升旗儀式，包括校董會主席黃嘉純、校長梅彥昌，及一眾顧問委員會成員、大學管理層、教職員和學生代表等。城大學生組成的儀仗隊亦步操至舞台。

浸大升旗儀式由學生升旗隊負責，校董會成員、大學主管人員，及教職員、校友和學生約150人出席儀式。

教大由學生組成的升旗隊負責儀式，教大校董會主席黃友嘉、校董會成員、大學管理層及一眾師生出席。校長李子建說，升旗儀式能培養學生的國民身分認同，教大會繼續肩負教師教育的使命，為本港和國家培育兼具愛國情懷和專業操守的教師。

嶺大升旗儀式於陳德泰大會堂舉行，校董會主席、校董會成員、署理校長、協理副校長、部門主管、教職員和學生等出席。